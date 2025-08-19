Mamá se horroriza al encontrar mensajes ocultos en el vestido de su hija: son “perturbadores”

La madre de una pequeña niña se sorprendió al descubrir mensajes “perturbadores” en el vestido que le había puesto a su hija, un hecho que hizo que lanzara una advertencia a los padres para que tuvieran cuidado al escoger la ropa de sus hijos.

“Miren cuidadosamente la ropa de sus hijos antes de comprarla”, dijo la mujer después de encontrar distintos textos inapropiados escritos en el vestido de su pequeña hija.

La madre contó en un video de TikTok que al principio no se había fijado en las palabras que estaban plasmadas en el vestido, sin embargo, un día en el que la niña se encontraba durmiendo, la mamá se puso a leer todos los mensajes que estaban escritos en la prenda.

“Un día, mientras dormía la siesta, pensé en echar un vistazo y ver qué decían realmente”, explicó la mujer en un video que ya sumó más de 23 millones de visitas.

Entonces quedó horrorizada por lo que vio. Una de las frases impactantes fue: “¿Quieres una búsqueda de huevos de Pascua bajo las sábanas?”. Otro, con un lenguaje sexualmente explícito, decía: “¡Este cupón te da derecho a un peep show gratis!”.

“Vamos a fingir que somos conejos y hacer lo que nos salga naturalmente”, decía otro mensaje, mientras que otro decía: “Mis tulipanes (dos labios) quieren estar en tus tulipanes”.

El más extraño, según la mujer que publicó el video, decía: “Has sido el mejor esposo y amigo que una chica podría haber pedido”.

Los mensajes causaron polémica en las redes sociales | Foto: TikTok/@savannah00112

Uno de los sentimientos generales de los más de 20 mil comentarios al video reflejaban el asombro de los usuarios mientras que otros preguntaron: “¿Dónde conseguiste eso?”, algunos describieron el vestido como “perturbador” y “desagradable”.

Tras realizar una breve búsqueda en la web, los usuarios lograron averiguar que la prenda había sido elaborada por una modesta compañía estadounidense conocida como Lele & Co, según narra el medio NY Post.

En respuesta, la compañía retiró el artículo y emitió un comunicado en su sitio web.

Una madre lanzó una advertencia a los padres: “Miren cuidadosamente la ropa de sus hijos antes de comprarla” | Foto: TikTok/@savannah00112

La empresa aseguró en el texto: “Quiero expresar mis más sinceras disculpas por el texto inapropiado encontrado en una de las prendas vendidas en mi tienda. Esta prenda en particular era un artículo de reventa de un vendedor y, lamentablemente, no me di cuenta de la redacción ofensiva antes de que se publicara”.

No resulta inusual que la vestimenta para niños genere polémica en redes sociales debido a diseños considerados poco adecuados.