“Vístanse con respeto”: La nueva orden de la administración Trump que sacude a los aeropuertos de Estados Unidos

La campaña del Departamento de Transporte pide a los viajeros retomar la “civilidad” en los vuelos y hasta reconsiderar cómo se visten antes de llegar al aeropuerto.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

20 de noviembre de 2025, 2:02 p. m.
Maleta de viaje
El Departamento de Transporte lanzó una iniciativa que busca recuperar la “cortesía en los cielos” ante el aumento de incidentes aéreos. | Foto: Getty Images

La administración Trump sorprendió a los viajeros con una campaña que busca recuperar la edad de oro de los vuelos.

El Departamento de Transporte, encabezado por Sean Duffy, insta a los pasajeros a comportarse con más cortesía, incluido el vestirse con respeto, en medio de un aumento de incidentes aéreos y crecientes tensiones en los aeropuertos del país.

¿Por qué se da esta medida de “vestirse bien” en el aeropuerto?

Alrededor de un clima de crecientes tensiones en los cielos y un alza en los incidentes aéreos, la administración de Donald Trump ha lanzado una campaña inédita para recuperar lo que denomina cortesía y clase en los viajes por avión.

El Departamento de Transporte (DOT), pide a los viajeros que reflexionen sobre su comportamiento durante los traslados, incluida una recomendación que ha sorprendido a muchos: “vestirse con respeto”, según lo ha afirmado un artículo del medio Newsweek.

La campaña está diseñada para “devolver la civilidad y los modales”, en el momento de viajar.

En medio del caos, las aerolíneas intentan reubicar a los viajeros y minimizar el impacto de una crisis que amenaza con extenderse.
La campaña del gobierno de Trump apela a la etiqueta y al comportamiento de los viajeros, incluso su vestimenta, para mejorar la experiencia en los aeropuertos del país. | Foto: AP/David Zalubowski

Una invitación para usar la etiqueta en el aeropuerto

La campaña se titula The Golden Age of Travel Starts with You (La Edad de Oro de los viajes comienza contigo), y plantea una serie de cinco preguntas que cada pasajero debería hacerse antes de volar:

  1. ¿Estás ayudando a una mujer embarazada o a personas mayores a guardar sus bolsas en el compartimento superior?
  2. ¿Te vistes con respeto?
  3. ¿Estás controlando a tus hijos?
  4. ¿Estás dando las gracias a tus azafatas y pilotos?
  5. ¿Estás diciendo por favor y gracias en general?

Durante la presentación de la iniciativa, Duffy compartió un video en redes sociales en el que advierte que viajar se ha vuelto “menos civilizado”.

En la pieza, aparecen escenas modernas de mal comportamiento: pies descalzos apoyados en los asientos, pasajeros discutiendo, y asistentes de vuelo enfrentando actitudes agresivas.

Frente a ese panorama, la campaña evoca un aire nostálgico, remitiendo a lo que se consideraba una era más elegante en la aviación.

Según el DOT, la iniciativa no es solo estética, sino una respuesta directa a un problema medible, ya que en los últimos años los incidentes con pasajeros difíciles han aumentado.

En declaraciones recogidas por medios como MediaPost, Duffy instó a volver a una era en la que ir al aeropuerto no era sinónimo de sudaderas o pijamas: “quizá podríamos volver a una época en la que no usábamos nuestro pijama para ir al aeropuerto. Realmente podríamos vestir un poco más”, dijo.

La campaña ha generado reacciones divididas. Mientras para unos es un llamado a la buena educación, para otros, la propuesta va hacia lo moralizante, señalando una contradicción: instar a los pasajeros a “vestir con respeto” puede leerse como un intento de imponer estándares culturales bajo la fachada de la cortesía.

Con La Edad de Oro de los viajes comienza contigo, la administración Trump no solo pide a los pasajeros que reflexionen sobre su comportamiento en el aeropuerto; les recuerda que el decoro también tiene un papel en el avión.

