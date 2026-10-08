Marco Rubio se reunirá con Dinorah Figuera, líder negociadora de la oposición venezolana

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este viernes, 9 de octubre, con la líder de la oposición venezolana, Dinorah Figuera, en un encuentro que se llevará a cabo en la sede del Departamento de Estado a las 9 de la mañana de Washington (8 de la mañana de Colombia).

Figura es parte de la Asamblea Nacional de 2015, en la cual la oposición al chavismo logró mayorías. Luego, en enero de 2023, fue designada en la presidencia de dicho organismo. Después, este año volvió a ocupar un lugar destacado en la política venezolana al participar en conversaciones con el oficialismo para impulsar una transición política.

Dinorah Figuera, opositora en el exilio que llegó a Caracas, rompió el silencio y habló sobre María Corina Machado

El 18 de junio de 2026, Figuera regresó a Venezuela después de aproximadamente ocho años en el exilio y se reunió con Jorge Rodríguez, dirigente chavista y presidente del Parlamento oficialista. En agosto, se logró la primera firma de acuerdos en los cuales se plantea una reforma judicial y de justicia en el país.