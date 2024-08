“Mata, encarcela, tortura y lo hace con su propia gente”, embajador de Uruguay vuelve a arremeter contra Maduro y pide contundencia

“Quizá no queríamos reconocer tanta inmoralidad, ahora está más claro que nunca; mata, encarcela, tortura, lastima, y lo hace con su propia gente, la hunden en lo más hediondo de la historia y no tienen límites”, dijo.

El representante diplomático en la OEA pidió más acción por parte de los países porque “solo con firmeza se trata a esta gente, no tienen ni idea cuando un pueblo está desesperado por la libertad”, aseveró.

Pidió seguir, sumar voces y sumar gente “que aún no está con nosotros (…) la dictadura no tiene vergüenza en matar (…) repetir hasta inundar ese país de río de libertad, solo usamos nuestra voz, nunca usaríamos el arma de la violencia contra nadie, nunca lo hicimos y nunca lo haríamos (...) no vamos a ceder ni un milímetro”, aseguró.