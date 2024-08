Edmundo González reta a la dictadura de Nicolás Maduro y no asiste a la nueva citación de la fiscalía del régimen

El opositor Edmundo González Urrutia no acudió el martes una segunda citación de la fiscalía para declarar en una investigación penal en su contra tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio. La cita estaba prevista para las 10 de la mañana (hora local de Venezuela), pero González no se presentó. No fue sorpresa: el rival del presidente reelecto Nicolás Maduro está en la clandestinidad y no aparece en público desde hace tres semanas.