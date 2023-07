Mujer de 83 años, quien tuvo que dejar de tener relaciones íntimas, se divorció: “lo reemplacé por un gato”

La pareja se conoció en Facebook, según The Mirror. | Foto: Facebook / Iris Jones

“El sexo ha pasado un poco a un segundo plano por ahora. Mohamed me quiere más de lo que yo lo quiero a él, pero tengo 83 años y no estoy tan en forma como solía estar. Necesito tomar un poco de descanso de vez en cuando”, señaló.

¿Adiós a la ‘aventura amorosa‘?

Sin ‘tapujos’ la anciana llegó a revelar que asistir al médico se había convertido en una constante desde que se formalizó su relación con el egipcio; pues, por su edad, sufría lesiones que la obligaban a asistirse. “Francamente, los médicos están hartos de verme, ¡saben exactamente lo que he estado haciendo! Soy una cliente habitual”, confesó Jones.

“Se convirtió en un trabajo duro. Solíamos tener una gran vida sexual pero luego, en lugar de hacer el amor, terminábamos discutiendo todo el tiempo sobre cualquier cosa y todo. No puedo estar haciendo eso. No soy una adolescente enamorada. Tengo 83”, dijo a Closer, en lo reseñado por The Sun.