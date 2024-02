¿Por qué Gustavo Petro y Nayib Bukele chocan tanto? Biógrafo del presidente salvadoreño da una explicación

Durante la administración de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el mandatario de izquierda ha tenido una serie de roces con otros jefes de Estado que no son afines a él. Uno de los principales blancos de los ataques del colombiano ha sido el popular presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien ha tenido varias discusiones, principalmente a través de la red social X.

El escritor salvadoreño y biógrafo de Nayib Bukele, Geovani Galeas, contó en entrevista con SEMANA por qué ambos mandatarios han tenido esta serie de choques. “Es por la no comprensión en América Latina, el aferramiento a ese polo, a ese eje de confrontación izquierda y derecha. Es decir, a convertir el problema político en un problema fundamentalmente ideológico. Eso lo vemos a lo largo de América Latina, enfrentamiento entre izquierda y derecha, eso desgasta, eso es estéril y eso ha provocado que América Latina vaya en un estancamiento que es evidente”, manifestó.

“No quiero individualizar en el presidente Petro, que, por otra parte, no me cae bien por su estilo político, pero yo creo que eso explica que el presidente Petro no entiende lo que está pasando en El Salvador, por ejemplo, con el tema de la seguridad. Aquí sería impensable volver a cosas que sí se hizo en el pasado bipartidista para que haya menos delitos, quitémosles el nombre a las actividades y obviamente va a haber menos delitos, eso aquí es impensable”, dijo en SEMANA.