¿Posible acuerdo de paz? Armenia y Azerbaiyán estarían cerca de firmar un importante documento

El conflicto entre las sociedades azerí y armenia no da tregua. A pesar del alto el fuego entre ambas naciones tras la escalada de violencia que ya deja más de 200 muertos y 400 heridos , desde Azerbaiyán se ha propuesto un acuerdo de paz con Armenia para atacar la problemática bélica de raíz .

| Foto: via REUTERS

La "operación antiterrorista" de Azerbaiyán terminó con la tensa calma que vivía la región de Nagorno Karabaj. | Foto: via REUTERS

“Hemos entregado un proyecto de acuerdo de paz a la parte armenia y estamos esperando su reacción” , expresó Amirbekov en medio de una declaración al medio Sky News Arabia , quien aguarda, junto con la comitiva nacional la respuesta por parte de Ereván. De igual manera, el representante azerí recalcó que los 5 puntos con los que cuenta el acuerdo están basados en el derecho internacional en donde ambos territorios estarán obligados a no interferir en asuntos de su contraparte.

La violencia se toma el Cáucaso

No obstante, los agentes declararon que esta reunión no soluciona demás problemas que enfrentan la sociedad azerí y armenia en Nagorno Karabaj , sin embargo, el optimismo se tomó la jornada en medio de un alto el fuego entre ambas naciones.

¿Por qué pelean azeríes y armenios?

No obstante, esta región ha estado habitada históricamente por armenios, sin embargo, al pertenecer, tanto Armenia como Azerbaiyán, a un solo país, no dio pie a que se diera un conflicto civil debido a que los residentes del Karabaj tenían libre tránsito por ambas naciones. Sin embargo, en 1988, Nagorno Karabaj lideró un movimiento por la reunificación con Armenia, cosa que no fue del agrado de los azeríes.