Salen a luz detalles de la operación qué dio de baja a Nasralá, líder de Hezbolá

La preparación

Las explosiones, que Israel no reivindicó, mataron al menos a 39 personas, hirieron a casi 3.000 y “devolvieron las comunicaciones de Hezbolá a la Edad de Piedra” , escribió Robert Satloff, del Instituto de Washington para la Política de Oriente Medio.

“Las capacidades israelíes con respecto a Hezbolá muestran la profundidad de la infiltración de su inteligencia en las líneas de Hezbolá”, indicó. Eisen señaló que “ no son cosas que inventaron los últimos 11 meses” , cuando Hezbolá comenzó a atacar el norte de Israel.

El ataque

El diario The Wall Street Journal reportó que Israel planificó durante meses el uso de “una serie de explosiones programadas” en el búnker subterráneo donde estaría Nasralá, y “cada explosión daba pie a la siguiente”.

Israel no detalló el tipo de armas utilizadas. Sin embargo, The New York Times publicó que, según un análisis de un video militar, el avión utilizado fue “cargado con al menos 15 bombas de 2.000 libras”. Altos cargos dijeron al diario que “fueron lanzadas más de 80 bombas en varios minutos para matar” a Nasralá.