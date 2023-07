Si quiere irse a vivir a España, estos son los métodos legales con los que puede migrar

Por ejemplo, hace tres meses se viralizó el caso de un colombiano quien llegó al punto de no recomendar viajar (su trayecto lo hizo irregular). Cabe subrayar que cada experiencia es distinta y para muchas personas ha sido la mejor decisión tomada; no sucede lo mismo a nivel general, pues para el connacional conseguir trabajo había sido lo más complejo.

“Ha sido muy difícil por la cuestión de documentos. El sistema está muy colapsado por mucho migrante, no hay citas para nadie. El trabajo ahí es fatal, no lo dejan trabajar, no lo dejan avanzar. Policía en todo lado, para uno rebuscar en la calle no lo dejan, el tema de la salud es complicado y el empadronamiento todavía más”, comentó el individuo.