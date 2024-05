David Corenswet asiste a la proyección especial "Look Both Ways" de Netflix en Los Ángeles en el Teatro TUDUM. | Foto: Getty Images via AFP

mundo ‘Superman: Legacy’, James Gunn revela la primera imagen del hombre de acero con su nuevo actor DC Comics anuncia que Henry Cavill ya no interpretará a Superman, siendo reemplazado por David Corenswet en un reinicio dirigido por James Gunn. La primera imagen oficial muestra a Corenswet con el traje clásico de Superman, generando expectación entre los fanáticos. El traje presenta elementos inspirados en cómics como Kingdom Come y The New 52. Redacción Semana 6 de mayo de 2024