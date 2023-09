Taiwán presenta su primer submarino fabricado en la isla como respuesta a la creciente amenaza de una posible invasión China

Maniobras chinas en Taiwán

No obstante, Lai ha asegurado que no tiene previsto modificar el ‘statu quo’ del territorio y ha ofrecido mantener conversaciones al respecto con Pekín. “La situación en el estrecho de Taiwán no ha mejorado a medida que ha pasado el tiempo”, ha lamentado antes de criticar los intentos de China de hacerse con el territorio, según informaciones del diario ‘Taiwan News’.