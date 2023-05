¿Traición a Putin? Grupo ruso Wagner habría ofrecido información clave a Ucrania

- Foto: Reuters / Sputnik/Alexei Danichev/Pool (izquierda); Press service of "Concord"/Handout (derecha)

De acuerdo con The Washington Post, el líder del Grupo Wagner no confirmó si tuvo lugar esa oferta a Ucrania.

Las tensiones entre el mercenario Grupo Wagner y el ejército regular ruso han sido más notorias durante las últimas semanas, mientras continúa una batalla contra las tropas ucranianas para tener el control de Bajmut. Esa es una de las ciudades que ha librado los enfrentamientos más extensos desde que se agudizó el conflicto entre los gobiernos de Vladimir Putin y Volodímir Zelenski.

Mientras la guerra en Europa del este continúa sin una fecha previsible de culminación, las acusaciones mutuas entre las partes en disputa y la posición de países terceros siguen siendo foco de atención. Así también los choques entre el Grupo Wagner y las tropas rusas que, pese a tener el ‘mismo objetivo’, el Kremlin ha negado cualquier relación.

El fundador del grupo de mercenarios privados de Wagner , Yevgeny Prigozhin, hace una declaración junto a los combatientes de Wagner en un lugar no revelado. - Foto: Reuters / Servicio de prensa de "Concord"/Folleto

Sin embargo, la molestia de quien lidera el grupo paramilitar ruso, Yevgeniy Prigozhin, ha estado enfocada en la supuesta falta de mayor armamento para que sus militares aseguren el control de zonas luchadas. Incluso, este individuo había amenazado (en un video difundido en Telegram) con retirar sus tropas de un territorio clave, frente a un aumento de sus combatientes.

“El 10 de mayo de 2023 tendremos que entregar nuestras posiciones (...) a las unidades del Ministerio de Defensa y retirar las unidades de Wagner a los campamentos de retaguardia (...). Retiraré a las unidades Wagner de Bajmut porque, a falta de municiones, se enfrentan a una muerte absurda”, dijo Prigozhin en su momento.

Ofrecimiento clave a tropas ucranianas

Este lunes The Washington Post, citó a la plataforma Discord, al señalar que el jefe del Grupo Wagner había ofrecido a Kiev información sobre la ubicación de tropas rusas, si los militares ucranianos se retiraban de Bajmut. Lo anterior, en un momento de ‘desesperación’ por un alza de decesos en ese territorio y en medio de un supuesto intento por retomar el control.

De acuerdo con ese medio, dos funcionarios de Ucrania confirmaron que Prigozhin ha mantenido acercamientos en más de una ocasión con las fuerzas de Volodímir Zelenski. Con respecto a esta propuesta, tras una filtración de la inteligencia estadounidense, Kiev la habría rechazado ante la baja credibilidad que le merecían las palabras del grupo mercenario.

Los militares ucranianos observan después de una pelea, mientras continúa el ataque de Rusia contra Ucrania, cerca de la ciudad de Bajmut. - Foto: Reuters / Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

The Washington Post informó que, en otros documentos conocidos, esa organización paramilitar había instado a las fuerzas ucranianas para que atacaran con mayor ‘dureza’ a las rusas.

Respecto a la presunta comunicación (mas no el ofrecimiento en mención) entre la inteligencia de Ucrania y el líder del Grupo Wagner, este último no la negó. “Por supuesto que puedo confirmar esta información, no tenemos nada que ocultar a los servicios especiales extranjeros”, dijo en lo reseñado por el diario norteamericano.

Kiev se atribuyó nuevos avances

Mientras el presidente, Volodímir Zelenski, se encuentra de paso por Reino Unido, Ucrania dijo que consiguió avances en Bajmut frente a su adversario en lo que calificó como el “primer éxito” en la ofensiva librada en ese territorio. La declaración llegó por parte del comandante de las tropas terrestres, Oleksandr Sirski.

En la jornada anterior, las autoridades ucranianas aseguraron haber arrebatado “más de diez posiciones enemigas al norte y al sur de la periferia” de dicha ciudad. Dos días antes, afirmaron haber recuperado dos kilómetros en esa misma zona, informó la agencia de noticias AFP.

Ciudad de Bajmut en medio del ataque de Rusia a Ucrania (imagen de referencia). - Foto: Reuters / Adam Tactic Group/Handout

No obstante, Rusia señaló que también estaba teniendo progresos en la localidad, de la que intenta hacerse con el control total desde hace varios meses. El domingo el ministerio de Defensa ruso reiteró que había “repelido todos los ataques” al “norte y al sur” de Bajmut, desestimando las declaraciones de su contrincante.

Menos de una semana antes de la reunión entre Zelenski y el primer ministro británico, Rishi Sunak, Reino Unido anunció que suministrará misiles Storm Shadow, armamento que Ucrania ha estado pidiendo para agudizar su ataque contra objetivos rusos.