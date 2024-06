Trump arremete contra los migrantes “criminales” en un mitin por su 78 cumpleaños

WEST PALM BEACH, FLORIDA - JUNE 14: Former President Donald Trump stands Cuando Trump subió al escenario, el público cantó “Feliz Cumpleaños” y coreó “¡USA! ¡USA!”. El pastel de varios pisos sólo era de exhibición. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP