Trump pone en duda la continuidad de su nueva portavoz tras solo unos días en el cargo

La incertidumbre gira en torno a Katie Zacharia, quien asumió la secretaría de prensa de la Casa Blanca el pasado lunes 12 de octubre. Apenas unos días después de su llegada, Trump sugirió que debería reconsiderar si desea continuar en una posición que implica una exposición pública constante y una relación conflictiva con los medios de comunicación. El mandatario se refirió a la situación este viernes 16 de octubre, cuando habló con periodistas en los jardines de la Casa Blanca antes de viajar a Georgia.

Según la agencia Associated Press, Trump explicó que había conversado con Zacharia y le había planteado si realmente necesitaba soportar las presiones del cargo. “Creo que estarás mejor siendo feliz”, relató el presidente al describir el consejo que le dio a su colaboradora. También señaló que quería que tuviera una buena vida y cuestionó si debía continuar enfrentándose a las críticas recibidas durante sus primeros días como portavoz.

Durante sus declaraciones ante los periodistas antes de viajar a Georgia, Trump defendió a su portavoz frente a las críticas recibidas y aseguró que había hablado con ella sobre la posibilidad de continuar en el puesto. “Le dije: ‘Sinceramente, si yo fuera tú, me lo replantearía’”, afirmó el mandatario, según la agencia EFE.

Aunque Trump no anunció formalmente su destitución, dejó abierta la posibilidad de que Zacharia abandone el puesto. El presidente afirmó que volvería a conversar con ella después de su viaje y que entonces podría tomar una decisión sobre su futuro en la Administración. La controversia que rodea a la funcionaria comenzó con su primera comparecencia ante la prensa, celebrada el martes 13 de octubre. Su intervención duró aproximadamente 14 minutos y estuvo marcada por vacilaciones y una participación limitada de los periodistas, que formularon apenas tres preguntas.

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