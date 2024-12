Con la amenaza de militarizar los estados liderados por demócratas si no controlan las protestas, Trump se acerca peligrosamente a los procedimientos propios de regímenes autoritarios o dictatoriales. Desestimando las recomendaciones de los consejeros de la Casa Blanca, busca a como dé lugar desafiar la autonomía de los gobiernos estatales.

Los demócratas han decidido hacerle frente, y los alcaldes de Atlanta, Washington, Seattle, Chicago, Portland y Kansas City dijeron en una carta al fiscal general, William Barr, que el despliegue de tropas federales no solicitadas viola la Constitución. Pero al magnate le interesa poco o nada pasar por encima de la carta política para provocar y atacar a los demócratas.

En Portland, el alcalde Ted Wheeler sufrió en carne propia los abusos del presidente. Tras los primeros incidentes con los agentes federales, que actuaron uniformados pero sin insignias que los distinguieran, las protestas se intensificaron en la ciudad. El alcalde demócrata decidió participar en las movilizaciones, pero quedó en medio de una protesta reprimida con gas lacrimógeno. “No voy a mentir, me duele. Es difícil respirar, y puedo decirles con toda honestidad que no vi nada que justifique el uso de la fuerza”, le dijo Wheeler a The New York Times y no dudó en calificar la presencia de los agentes federales como el posible detonante de una “guerra urbana”.