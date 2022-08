Una mujer publicó un anuncio para buscar una amante para su esposo

Una mujer que vive en Tailandia se convirtió en un personaje tendencia de las redes sociales luego de que, debido a sus pensamientos y sentimientos de culpa, hizo público un anuncio en el que consignó que busca a una amante para su esposo.

Lo singular del caso es que una de las exigencias para la interesada fue que la acompañante debe ser “presentable y educada”.

Con 44 años, Pattheema Chamnan se viralizó por las plataformas digitales en donde dio a conocer su historia. Lo primero que explicó la asiática es que lleva tiempo durmiendo sin su compañero de vida y eso la está haciendo sentir mal, puesto que considera que no es una buena esposa.

Es así como, desde Bangkok, a la mujer se le ocurrió la idea de buscar una solución para que su marido sea atendido. Según sus declaraciones, la estrategia tendría como objetivo buscar a una nueva mujer para el sujeto, quien cumpla el rol de ser una amante amorosa y, a su vez, lo complazca en la cama.

Para que la búsqueda tuviera mayor acogida, Chamnan tomó la decisión de extender su idea a través de un anuncio en el que pide que la mujer que, dado el caso resultara acompañando a su esposo, debe contar con habilidades para comunicarse asertivamente, además de tener una personalidad cálida.

Sin embargo, eso no es todo, la seleccionada también contará con un pago o sueldo, como si se tratase de un trabajo ocasional. La oferta económica indica una remuneración de 450 dólares al mes, sin incluir los gastos de alimentación y estadía. En cuanto al rol o cargo en el hogar, dicha amante estará libre, solo debe enfocarse en hacer “feliz” a su esposo.

Sumado a esto, Pattheema Chamnan consignó: “La candidata no debe tener un hijo, ya que se convertirá en una carga. Tiene que verse presentable. Es importante que pueda complacer a mi esposo físicamente. Es un hombre y necesita eso (sic). Todavía tiene un gran impulso y mucha energía”, detalló la tailandesa por medio del anuncio.

Para finalizar, la mujer enfatizó que se encuentra buscando a una amante entretenida, por lo que debe ser divertida y acompañar a su marido siempre.

En consecuencia, debido al impacto y la difusión en redes, los cibernautas manifestaron sentirse sorprendidos. Para algunos es algo raro y lo aceptan, mientras que otros rechazan por completo la idea de Chamnan.

A través de una entrevista publicada en YouTube, la mujer explicó que sufre de depresión crónica, la cual desde hace unos años la ha estado afectando e interfiriendo en su relación de pareja.

“Quiero encontrar amantes para mi esposo, ya que tengo problemas físicos”, le dijo la mujer a Mirror. “Tengo depresión crónica y siento que no puedo cuidar bien a mi esposo. No me he acostado con mi esposo y me hace sentir que no soy una buena esposa”, agregó.

Por su parte, el hombre manifestó sentirse sorprendido cuando observó el anuncio de su compañera. No obstante, aunque se dio cuenta luego de un mes de estar rondando las declaraciones de Chamnan en redes, el esposo no se opuso a la iniciativa.

De hecho, manifestó: “Mi esposa me dijo que quería encontrar a alguien que me cuidara. Otros hombres que deseen ser como yo deben comunicarse con sus esposas al respecto. Deberían pedir permiso a sus esposas para que no haya problemas en el futuro”.

Así las cosas, aún cuando el hombre contó que nunca quiso tener una amante, tampoco se negó al respecto, pues su esposa le garantiza a la mujer elegida que “no habrá peleas entre ellas”.

¿Encontró a la amante deseada?

De acuerdo con datos recopilados por Daily Star, una mujer de 33 años sería la elegida para ser la amante del esposo de Pattheema Chamnan. Incluso, se dice que se trata de una amiga cercana y aunque el hombre confesó que no era “lo que él esperaba”, se dio la oportunidad de comenzar la relación extramatrimonial.