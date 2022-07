Video | Familia con animales salvajes le abrió la puertas a Luisito Comunica y él los denunció: esta fue la razón

Sorprendido e indignado quedó el influencer mexicano Luisito Comunica tras su visita a la Amazonía peruana, puntualmente a la ciudad de Iquitos, al ver animales salvajes como mascotas en las familias a las que visitó en la comunidad de Puerto Miguel.

Luisito Comunica, en su visita a la Venecia amazónica y el mercado de Iquitos, agradeció inicialmente a los habitantes de la zona por permitirle ingresar a sus viviendas y conocer a los animales salvajes, entre ellos un mono, un oso perezoso, pericos y un leopardo bebé.

Con lo que no contaban estas personas era que el influencer iba a denunciarlos, por ellos tener a estos animales fuera de su hábitat.

En un video publicado en su cuenta en YouTube, titulado ‘Las curiosas mascotas de la gente de la selva amazónica | ¿Cómo viven?’, apareció una mujer llamada Violeta presentando a los animales que tenía, sin tapujos.

“Nuestra amiga Violeta nos está permitiendo ingresar a su hogar para ver cómo es una casa. Estos loritos de dónde los trajo”, se escuchó decir a Luisito Comunica en su video.

Posteriormente, la mujer le respondió al influencer: “De la montaña”.

Luisito siguió indagando a Violeta: “Usted tiene a los periquitos de mascota también”; “Sí”, respondió la mujer. El influencer mexicano le preguntó nuevamente. “¿Tiene otro animal?”.

“También hay un mono capuchino. ¿Cómo se llama?”, comentó en medio de su recorrido en la casa, mientras Violeta le respondió, “Pepe”.

El influencer continuó consultando, como si nada pasara, y le preguntó a un joven. “¿Y ese felino tiene nombre? ¿Qué edad tendrá? ¿No te da miedo que te muerda?”.

Ante la anterior pregunta, el joven le respondió a Luisito: “Lo agarramos de chiquito”.

Indignado, Luisito Comunica no se quedó quieto y tomó acciones de inmediato; para ello, acudió a las autoridades pertinentes para denunciar a los presuntos responsables del tráfico de animales, con quienes había compartido.

“Estamos en una ciudad de la Amazonía, en un centro de rescate de muchas especies que se encuentran en situación de tráfico. Ya registramos los casos del jaguar, mono, etc. Ojalá se pueda hacer algo por estos animales”, manifestó el influencer.

Tras la denuncia del influencer mexicano, hubo posiciones encontradas entre algunos cibernautas. Unos consideraron que lo hecho por Luisito estuvo bien, mientras otros opinaron que violó la confianza de las familias que le permitieron ingresar a sus hogares.

“Debiste reportar, mostrar las condiciones de los animales, pero no exponer a las personas que te confiaron y te abrieron las puertas de su hogar, solo me imagino sus reacciones y cómo la están pasando en su comunidad después de ver el video (...) También soy natal de Iquitos (Loreto, Selva Peruana en donde está Luisito), el tráfico de animales es triste, Luisito hizo bien, a los loros los transportan apretados con las alas cortadas para que no vuelen, los atrapan poniendo pegamento en los arboles, muchos mueren, a los animales como monos y jaguares los agarran cuando son chiquitos porque matan a sus madres para luego domesticar al cachorro y luego venderlo (...) Ojalá Luisito siga haciendo acciones de este tipo, lo ilegal es ilegal y punto! (...) Para mi concepto los animales se veían bien; yo estuviera con Luisito si los animales estuvieran descuidados o mal, pero los animales se veían muy bien. Creo que Luisito hizo mal”, comentaron algunos cibernautas.