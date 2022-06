Gata se salva milagrosamente tras ser dejada por descuido en una lavadora encendida

Kitty es una gata que sobrevivió luego de quedarse encerrada en la lavadora, cuando su dueña encendió el aparato y no se percató que la mascota estaba dentro de ella junto a la ropa que lavaba.

“Yo no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido”, contó la dueña de Kitty al diario local Cordópolis, en Córdoba, Argentina.

Cuando terminó el ciclo del lavado, la hija de la dueña fue a retirar la ropa de la lavadora, al abrir la tapa salió corriendo el animal, quien estuvo todo este tiempo en el aparato en unos 30 grados aproximadamente y en el centrifugado, el cual no tuvo la máxima potencia, señalan sus dueños, quienes afirman que esto fue lo que evitó la muerte del animal.

Luego del susto, Estrella, dueña de la gata, la llevó al veterinario, que se sorprendió de que el animal sobreviviera en la lavadora, así lo relató el mencionado diario local. El especialista indicó que la gata no sufrió daños en su organismo y tan solo le dio antibióticos por un pequeño problema respiratorio, pero la dio de alta y pudieron regresar a casa.

Kitty es una gata de raza persa, color blanco y marrón, que llegó a la casa de Estrella por petición de sus hijas. La familia también tiene otro gato, Copito, el cual adoptaron luego de la llegada de Kitty.

De acuerdo al medio local Cordópolis, esto ocurrió el pasado sábado 18 de junio, durante esta semana, el animal se ha recuperado y volvió a su vida normal de jugar y ronronear por la vivienda después del “milagro”, como lo calificó el veterinario, luego de salvarse al quedar encerrada en una lavadora encendida.

Medicación para mascotas

El veterinario Enrique Vallejo, en el programa Salud Animal, explica que para suministrarle un jarabe puede hacerse diluido en agua o combinado con algún tipo de comida húmeda. Sin embargo, si el perro o el gato no se acerca a la comida debido al olor del medicamento, se puede diluir la dosis en agua y dársela con ayuda de una jeringa sin aguja.

Con los gatos

1. Tomar el gato en brazos y mantener su hocico inclinado hacia arriba.

2. Introducir la punta de la jeringa por el costado de su boca y liberar lentamente el líquido.

3. Si el gato empieza a echar espuma o a salivar mucho, es probable que se deba diluir más el medicamento.

La forma más sencilla de suministrar una pastilla a las mascotas es ocultándola en algún bocadillo húmedo o en su alimento diario. Otra recomendación es consultar con el veterinario si el medicamento se puede triturar o combinarlo con alimentos. Si no es posible, se pueden seguir estas recomendaciones del veterinario Enrique Vallejo para darle medicamentos sólidos:

Paso a paso para gatos:

1. Sujetar al gato y poner una mano sobre su cabeza.

2. Colocar pulgar e índice detrás de sus colmillos y con ayuda de la otra mano abrir suavemente su boca.

3. Poner la pastilla lo más atrás del paladar que se pueda y mantenerle cerrada la mandíbula por unos segundos.

Si son medicamentos vía tópica, ya sean cremas o gotas en los ojos u oídos, se pueden seguir estos pasos para hacer que el proceso sea seguro. Antes de hacerlo, se debe limpiar la zona antes de aplicar el medicamento.

En caso de gotas para los ojos, se debe inmovilizar la cabeza del perro o gato para evitar lesiones, abrir suavemente los parpados, aplicar la gota y evitar que parpadee inmediatamente. En el caso de las gotas para los oídos, también se debe inmovilizar la cabeza ladeada para que la gota entre más fácilmente y masajear la base del oído luego de aplicar la gota. Tanto en casos de gotas como de cremas, evitar que se sacuda o se limpie inmediatamente para que el medicamento tenga el efecto deseado.