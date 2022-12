Video: joven bailó en su grado con el retrato de su madre fallecida y rompió en llanto

Un adolescente del distrito de Chilca, en la provincia de Huancayo (Perú), se hizo viral en las redes sociales después de que subió un video a su cuenta de TikTok en el cual bailaba con el retrato de su madre difunta durante una fiesta de grado.

Según reportó el medio peruano El Comercio, la mamá del joven había fallecido durante la pandemia de covid-19 que azotó con fuerza a Perú y al mundo.

Durante el video, se ve al joven en el centro de la pista de baile, mientras suena de fondo la famosa canción ‘Tiempo de vals’ del cantante Chayanne. Al videoclip lo acompañó una escueta frase con dos emojis. “Mami, tanta falta me haces”, escribió el adolescente.

En la actualidad, la publicación ya cuenta con más de 1,2 millones de reproducciones en TikTok, más de 38.000 ‘likes’ y cerca de 1.600 comentarios, la mayoría de ellos de apoyo.

Luego de que se hizo viral en las redes sociales, el joven conversó con la cadena de televisión Tv Huancayo, en la que dio detalles sobre la relación con su madre.

“A pesar de que no has estado a mi lado, siempre estás cuidándome e iluminando mi camino. Mi mamá nunca ha sido una persona mala, tampoco ha sido una egoísta, siempre ha sido buena, humilde, sincera. Hasta antes de que falleciera me abrazó, me dijo: ‘te amo, hijo’”, aseguró el joven.

Consejos para sobrellevar un duelo

La publicación del joven peruano no solo recibió miles de ‘likes’ y mensajes de aliento, sino que también sirvió para que varias personas contaran sus propias historias de duelos que han tenido que enfrentar a lo largo de la vida.

Si bien se trata de una situación que impacta de forma distinta a cada individuo, hay algunas recomendaciones con bases científicas que pueden permitirles a las personas aliviar el dolor de una pérdida y, eventualmente, superarla.

De hecho, la Asociación Estadounidense de Psicología (conocida en inglés como American Psychological Association, APA) da cinco recomendaciones claves para sobrellevar este difícil momento de la vida:

No hay que dejar de hablar sobre la muerte del ser querido. Según la APA, esto le permitirá a la persona entender qué fue lo que sucedió y mantener el recuerdo de la persona que falleció. “Negarse que ocurrió la muerte lleva al aislamiento fácilmente y puede a la vez frustrar a las personas que forman su red de apoyo”, indicó la APA. Conversar con amigos y familiares sobre el fallecimiento ayudará mejor a ese tránsito.

Hay que aceptar los sentimientos. Es probable que después del fallecimiento experimente un carrusel de emociones. Lo más recomendable es que deje que estos tomen su curso.

Es clave mantener el autocuidado. No descuidar los buenos hábitos como dormir adecuadamente, hacer ejercicio y comer sanamente, pues puede ayudar a las personas a seguir adelante.

Hay que cuidar de los demás. Generalmente, un fallecimiento afecta a más de una persona, por lo cual es clave que haya un apoyo mutuo entre el círculo cercano de la persona que murió. “Compartir anécdotas sobre los difuntos puede ayudar a todos a lidiar con la pérdida”, anotó la APA.

Recordar las buenas cosas de la vida de su ser querido puede ser de gran ayuda. Entre otras cosas, la APA recomendó hacer actos simbólicos que honren la memoria de la persona fallecida como ponerle su nombre a un nuevo bebé o plantar un jardín en su memoria. También, se puede culminar un proyecto que dejó iniciado o hacer una donación a una causa que fue importante en vida.

Así mismo, la APA indicó que en ocasiones puede ser una buena opción consultar el caso con un profesional. Esto puede ser de gran ayuda sobre todo cuando una persona está identificando que las emociones que percibe la sobrepasan o siente que está teniendo afectaciones graves en su salud mental.

“El apoyo de un psicólogo le podría ayudar a desarrollar resiliencia y a buscar estrategias para superar la tristeza. Los psicólogos usan una variedad de tratamientos con base empírica, comúnmente la psicoterapia, para ayudar a las personas a mejorar sus vidas”, subrayaron.