“Fotos de un bebé acribillado, desafían la comprensión humana”: Antony Blinken, consternado por la violencia de Hamás

“Vi algunas imágenes que no había visto antes y no quisiera entrar en detalles, pero un bebé pequeño acribillado, una familia abrazándose en un abrazo mortal después de haber sido quemados vivos, soldados decapitados y muchas más, casi que desafían la comprensión humana, precisamente porque esos actos no son de un ser humano”, dijo Blinken.