Nuevo tiroteo en Florida deja un muerto y dos heridos

Un nuevo hecho violento vuelve a prender las alarmas en el estado de Florida, Estados Unidos, y revive el recurrente debate sobre la necesidad de la reglamentación de la tenencia y uso de armas de fuego en ese país, luego de que la noche del pasado viernes, 19 de mayo, se presentará un tiroteo, con un saldo de una persona muerta y dos heridas.

Según recogen medios locales en Estados Unidos, el hecho tuvo lugar en la localidad de Broward, ubicado en el sur del referido Estado, donde los disparos irrumpieron en la paz de un vecindario, y suscitaron la presencia de las autoridades policiales y los cuerpos de emergencia.

Un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, murió en el hecho. - Foto: Getty Images / nico_blue

Los hechos, según el reporte policial, se presentaron pasadas las 10:30 p.m., a las afueras del sector conocido como Pompano Beach, no obstante, sus móviles aún son materia de investigación por parte de las autoridades que se han limitado a confirmar el deceso de una persona.

En medio del operativo de los cuerpos de rescate, que también incluyó a los Bomberos, se pudo identificar la presencia de tres personas tendidas en el suelo, una de ellas ya sin signos vitales, mientras que las otras dos pudieron ser llevadas a hospitales cercanos aún con signos vitales.

Pese a la conmoción que ha despertado este nuevo hecho violento, las autoridades no han conformado la identidad de la persona muerta ni de los heridos, mientras avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles de lo ocurrido.

Personas, habitantes del sector, que mantuvieron su anonimato, declararon a medios locales en Florida que en el lugar se escucharon cerca de 20 detonaciones de arma de fuego lo que produjo que las personas que se encuentran en el sector, en vez de analizar quién sería el responsable de los disparos, recurriera a buscar refugio y proteger a los niños que habitan la zona.

En medio de las investigaciones, las autoridades han abierto un requerimiento a los vecinos del sector en el referido estado, para que entreguen información que permita esclarecer lo ocurrido, o que permita conducir al arresto del responsable del tiroteo.

Como respuesta al tiroteo, algunos vecinos han lamaentado que los hechos violentos lleguen para empañar la tranquilidad del sector, refiriendo que ese es un lugar tranquilo, donde pocas disputas se registran y donde existen fuertes lazos entre sus habitantes.

Pese a que reconocieron que décadas atrás ese era un lugar muy seguro, en declaraciones recogidas por medios locales, los habitantes de la zona han afirmado que “ahora tienes que encerrar a tus hijos. Tienes que encerrarte tú”.

Vecinos de la zona se han manifestado preocupados por el aumento de la criminalidad en el sector. - Foto: Getty Images/EyeEm

El pasado 12 de mayo, también en la localidad de Broward, un hecho violento sembró la zozobra de sus habitantes.

En aquel entonces,s e señaló que había un muerto, identificándolo como Andrew Ford, un hombre de 32 años.

A su vez, en los registros recientes de hechos violentos en la zona, aparece un tiroteo ocurrido el 9 de mayo, que dejó victimas entre los 11 y 41 años.

Tiroteo en Detroit deja cuatro heridos, incluido un niño de 14 años

En otros hechos, el pasado jueves 13 de abril, en horas de la noche, un tiroteo en Detroit dejó cuatro víctimas heridas, incluidos tres niños de 14 años, según afirma la Policía.

El Departamento de Policía de Detroit indicó que todo se trató de una “disputa debido a la entrega de un domicilio” en una casa en la cuadra 13.500 de Penrod, cuyo dueño estalló en violencia, propiciando al menos 30 disparos poco antes de las 9 de la noche. Una de las víctimas, de tan solo 14 años de edad, recibió un disparo en la cara y permanece en estado crítico, informó la Policía de Detroit.

“Esto parece un tiroteo, fue una especie de disputa por una entrega”, dijo el jefe de Policía de Detroit, James White. La cuarta víctima tiene unos 20 años y la institución dijo que tiene un sospechoso bajo custodia.

Las otras dos víctimas tenían lesiones “que no amenazan la vida”, dijo White.

“Este nivel de violencia es inaceptable, no es algo que vamos a tolerar. Tenemos buenos oficiales y no estamos bromeando”, dijo White. “Son 30 disparos los que están involucrados y tenemos oficiales tocando puertas para asegurarnos de que no haya más personas afectadas debido a esta discusión”, añadió.

Recientes hechos reviven a polémica sobre la necesidad de reglamentar el uso de armas en Estados Unidos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El jefe de la Policía también indicó que 11 personas fueron sacadas de sus casas. Sus edades oscilaban entre los 7 y los 20 años.

“Vamos a averiguar dónde estaban los adultos”, agregó White, y señaló que muchos de los niños no vivían en el área.

Según los informes oficiales, se recuperaron al menos cuatro armas. Además, una víctima fue encontrada en un lugar diferente y contactó a la Policía.

El funcionario conjeturó que la violencia se produjo con “demasiadas armas” y “demasiada gente dejándolas en las manos equivocadas”. La investigación sigue en curso.