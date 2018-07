12 mandamientos: el mensaje de la alianza Mockus, Petro y Claudia López

La guerra de los Mil Días en Colombia acabó con la vida de más de 100.000 personas. Los conservadores triunfaron, pero las heridas perduraron. Para zanjar las diferencias, el arzobispo Bernardo Herrera Restrepo propuso construir una iglesia que fuera el símbolo de la reconciliación entre liberales y conservadores. Rosa Calvo Cabrera donó los terrenos en 1891 y allí, en el costado sur de lo que hoy se conoce como el parque Los Mártires, construyó la iglesia del Voto Nacional.

Puede leer: Voto Nacional: el templo de la paz

Han pasado 127 años, y hoy Colombia sigue dividida, pero no por el bipartidismo nacional. Aunque ese ciclo hace muchos años se rompió, el fantasma vuelve a rodear la contienda pero con protagonistas distintos. Faltan menos de ocho días para que el país escoja en las urnas al sucesor de Juan Manuel Santos y la basílica del Voto Nacional volvió a ser el símbolo de la reconciliación. Claudia López, Antanas Mockus, Ingrid Betancourt, Ángela María Robledo y Gustavo Petro entraron por la puerta principal y juntos. Ingrid Betancourt, que llegó esta semana desde Europa a dar su apoyo al candidato de la Colombia Humana, se alejó del grupo en un momento de recogimiento y minutos después se volvió a unir.

Para ese momento ya estaba más que claro que Claudia López y Mockus apoyarían a Petro. Con la basílica del Voto Nacional al fondo, que tiene una carga histórica y política muy grande, el grupo que había sido convocado para ese acto comenzó a hablar.

"Estamos a una X en el tarjetón de jubilar a toda la clase política tradicional, a todas las maquinarias, al santismo, al uribismo, al gavirismo, al vargasllerismo, a la parapolítica": Claudia López.

“No venimos a unir ni a fusionar la Coalición Colombia con la Colombia Humana, ambos son dos proyectos políticos distintos y lo seguirán siendo”, dijo Claudia para evitar confusiones.

El obelisco de 17 metros de alto fue construido en 1850 en honor a los próceres de la patria que fueron fusilados allí.

Mockus tuvo la palabra después. No podía ser de otra manera, el profesor utilizó una figura contundente para que quedaran muy claras las condiciones con las que iban a apoyar a Petro. 12 mandamientos –como los llamó Ángela María- fueron aceptados por el candidato y tal como Moisés escritos sobre una piedra. Mockus preguntaba y Petro respondía:

-¿Se compromete a no expropiar?

-Me comprometo a no expropiar, nunca lo he hecho.

-¿Se compromete usted a no convocar una Asamblea Constituyente?

-Me comprometo a no convocar una Asamblea Constituyente y a convocar a fondo la Constitución de 1991.

-¿Se compromete a manejar los recursos públicos como recursos sagrados?

-Me comprometo a manejar los recursos públicos como recursos sagrados y a mantener la disciplina fiscal. No solo me comprometo sino que lo he hecho, jamás me he robado un solo peso de los colombianos o las colombianas.

-¿Se compromete a impulsar la iniciativa privada, el emprendimiento y la formalización?

-Ratifico mi compromiso de impulsar la iniciativa privada en millones de colombianas y colombianos, el emprendimiento y la formalización de la economía, con un trabajo decente y con todos los elementos para poder trabajar.

-¿Se compromete a garantizar la democracia pluralista y el respeto a la diversidad?

-Sí, me comprometo, la democracia es el objetivo de mis 40 años de lucha.

-¿Se compromete a respetar el Estado Social de Derecho?

-Sí, me comprometo a defender la independencia entre las ramas del poder público, la participación real y efectiva de la ciudadanía, la justicia social, que son fundamentos del Estado Social de Derecho.

Escucha"Como Moisés, Petro juró sobre piedra los 12 mandamientos de Mockus" en Spreaker.

Los ‘mandamientos’ quedaron escritos en mármol, o en piedra –como dijo Mockus-. Pesan tanto simbólica y físicamente que al momento de levantarlos sobre la mesa se requirieron varias manos. Petro prometió llevarlos hasta el despacho presidencial, en caso de que el 7 de agosto sea su nuevo lugar de trabajo.

Mockus se tomó un tiempo prudente para pensar su voto. Al final del día dejó a un lado el voto en blanco, y eligió a Petro. La negociación de los puntos se dio a puerta cerrada, y según él “fue una obra de filigrana de Claudia”.

“Acá estamos personas que somos muy distintas y que permaneceremos distintas, pero queremos cumplir nuestros roles de ciudadanos”, dijo Mockus.

Confidencial: La adhesión a Petro de Mockus y Claudia López no sorprendió a Duque

El hecho de que dos pesos pesados de la Coalición Colombia le hayan dado un voto de confianza a Petro es un mensaje muy poderoso para esos 7,5 millones de colombianos que no votaron ni por Duque, ni por Petro y que ambos candidatos quieren conquistar. Mockus es hoy una las fuerzas políticas más importantes del país y uno de los hombres que mayor simbolismo ha dado en la política. El ex alcalde de Bogotá obtuvo la segunda votación más alta en las legislativas: más de medio millón de votos. El primero fue Álvaro Uribe. Claudia López, por su parte se convirtió –tras su paso por el senado- en una de las protagonistas más relevantes de la política. Los 4,6 millones de votos que tuvo la formula de ella con Fajardo y la consulta anticorrupción que fue aprobada finalmente en el Congreso la dejó muy bien posicionada para lo que venga.

El hecho de que Mockus y Claudia López hayan decidido votar por Petro no les trasfiere los votos automáticamente, así como tampoco Fajardo y De la Calle logran que sus seguidores voten en blanco por el solo hecho de manifestarlo. En gran parte ambos apoyos tienen un enorme talante en Bogotá, una ciudad en la que según las encuestas Petro le ganaría a Duque. Entonces, aunque se sabe que sumarán, no es claro qué tanto más signifique esa foto en las urnas.

"Con Gustavo tenemos diferencias políticas, programáticas, pero no éticas, los que estamos en esta mesa somos decentes": Claudia López.

El espaldarazo de Mockus-López llega, eso sí, en un momento muy relevante, cuando millones de personas que no quieren el regreso del uribismo al poder se debaten entre apoyar a Petro o votar en blanco. Los 12 ‘mandamientos’ son en esencia la forma de acabar con los miedos colectivos. Precisamente ahuyentar el miedo a la Asamblea Constituyente, a la expropiación y al debilitamiento del Estado social de derecho.

“Que llegue Claudia López, Íngrid Betancurt es un síntoma de que vamos a ganar, de que sí se puede, que siguen llegando ciudadanías libres. Esperamos más adhesiones. Pero la más importante es la de la gente, la que hoy va a tomar la decisión de no votar en blanco”, aseguró el concejal Hollman Morris a SEMANA.

Puede leer: El pasado no perdona: Cuando Claudia López creía que Petro no podía ganar

Claudia López ha insistido en que tanto votar en blanco como por Petro son dos elecciones respetables. “Creemos que el voto en blanco no sería más que una legítima pero simbólica sanción a esa clase política, mientras que el voto por la opción con compromisos, con opciones que ofrecen Gustavo y Ángela María nos permitirían sacar del gobierno a las maquinarias tradicionales, derrotarlas por primera vez en la historia y tener por primera vez un gobierno en la ciudadanía”, explicó la senadora, para quien apoyar a Petro no solamente es defender la paz, sino la democracia.

“Ya no estamos aquí ni siquiera en defensa de la paz, estamos como si estuviéramos ad portas de la revolución francesa, tratando de defender a la sociedad colombiana de la tiranía, del control absoluto del poder, de su uso arbitrario”, dijo convencida.

Al final de la declaración, los líderes políticos se abrazaron, y quedó resonando entre ellos una nueva consigna: Todavía se puede. Mockus,con una especie de estola puesta alrededor de su cuello les dijo a todos: Pueden ir en paz.

*Fotografías de Jhon Hamón / SEMANA