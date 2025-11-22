Richard Ríos en descenso: la pasa mal con Benfica y tiene un nuevo valor en el mercado de pases

No la está pasando bien en el fútbol de Europa, su valor está cayendo y tiene como prioridad poder mejorar su nivel con el Benfica de Portugal. Richard Ríos fue adquirido por el gigante portugués en el anterior mercado de verano en el ‘Viejo Continente’, siendo una de las transacciones más llamativas de Colombia en el exterior. En Lisboa no tuvieron que pensar dos veces y realizaron la consignación de 30 millones de euros por sus derechos deportivos.

Ahora, cerca de la mitad de la temporada en Europa, los clubes comienzan a realizar balances, las fallas, los errores y lo que se debe mejorar para continuar en la competencia y alcanzar los objetivos. La situación en el Benfica no es para nada fácil y suma unos meses con resultados negativos que le están alejando en la Primeira Liga y Champions League. El nombre de Richard Ríos comienza a ser analizado al detallle.

Benfica pasó de ser favorito al título en Portugal a ser tercero antes de la mitad de temporada, en una pelea que normalmente se enfrasca entre tres clubes. Actualmente, suma 25 puntos y 11 partidos jugados. Sporting Lisboa es segundo con 28 y Porto es líder con 31 unidades. Ya son seis de diferencia y ni hablar de lo que pasa en la Champions League, donde suma las cuatro fechas perdidas, está en cero, se acerca a la eliminación y es penúltimo en la tabla de la primera fase.

Richard Ríos durante un partido con el Casa Pia. | Foto: Getty Images

La tarea de Benfica es complicada en ambos frentes y el equilibrio de Richard Ríos en el medio está pasando desapercibido. Ni siquiera el cambio de DT y con José Mourinho en el cargo, el gigante lisboeta ha podido resurgir. La situación es tensa y los valores en el mercado comienzan a verse afectados.

El nuevo valor de Richard Ríos en el mercado de pases

Según datos de Transfermarkt, Richard Ríos ha tenido un fuerte descenso en menos de seis meses, teniendo en cuenta su nuevo valor tras el pago de 30 millones de euros de Benfica. Antes del mes de diciembre, la web especializada actualizó los números y el volante antioqueño ha perdido 8M€ en su cotización.

Es decir, que su nuevo valor es de 22 M€, siendo un descenso muy largo y que pasa por el bajón del Benfica en Europa. Por otra parte, Richard estuvo convocado recientemente en la Selección Colombia, pero los elogios del pasado ahora están pasando a ser fuertes críticas por su rendimiento. El equipo portugués tendrá varias semanas hasta que finalice el año para intentar volver a los primeros lugares en la liga local y alcanzar el repechaje en la Champions League.

Un gol de Ríos que trata de aumentar su valor en el mercado

Ante el mal panorama en Champions y la liga local, Richard Ríos ve una puerta de salida a la crisis en la Copa de Portugal. En partido por la cuarta ronda del torneo contra el Atlético Clube, el volante antioqueño se hizo presente en el marcador con gran cabezazo para abrir el juego (1-0) y evitar el papelón de su equipo en este certamen donde siempre es favorito.