13 frases impactantes de Armando Benedetti: las drogas, su desintoxicación, Laura Sarabia, la reelección y quién cree que gana en 2026

1. “Estoy en un proceso de rehabilitación y desintoxicación”

En su entrevista con Yesid Lancheros, el embajador Armando Benedetti cuenta por primera vez la lucha que está dando para dejar atrás sus adicciones. “Estoy en un proceso de rehabilitación y desintoxicación”, le dijo al director de SEMANA. El diplomático aseguró que su acercamiento a las sustancias psicoactivas comenzó a los 18 años. “Con un grupo de amigos empezamos a probar lo que era la cocaína, la droga, todo por experimentar. Pero no me quedé ahí, vengo a quedarme ahí después de viejo, por así decirlo, con la parte social, el ajetreo, el trabajo intenso, y ahí es cuando me empieza a tomar ventaja. Venía siendo consciente de eso, y espero que este testimonio, así sea incluso para enemigos míos, les sirva. Mucha gente tira la toalla y cree que no se puede salir de ahí”, narró.

armando bEnedetti Exembajador en Venezuela | Foto: guillermo torres - semana

2. “Uno siempre cree que todo lo tiene ganado, que la vida la tiene regalada”

Benedetti narra cómo la amenaza de un cáncer le sacudió la vida y lo hizo reconsiderar sus excesos. “A mediados de septiembre me hice un examen de rutina, me ordenaron una colonoscopia y me encontraron un quiste, un precáncer, estuve regular de salud. Me hicieron un procedimiento quirúrgico, aquí en Barranquilla, y eso me llevó a pensar en que tengo que cambiar mi estilo de vida, a mejorar el manejo de emociones, el estrés. Mi quiste tenía 8 centímetros de largo y me lo quitaron”, aseguró.

“Fue un golpe muy duro enfrentarme a ese procedimiento quirúrgico. Uno siempre cree que todo lo tiene ganado, que la vida la tiene regalada. A mí me dio muy duro, casi que entré en depresión, a uno parece que se le viene el mundo encima, y uno viene a ver que ha cometido excesos”, agregó.

ARMANDO BENEDETTI. BOGOTA SEPTIEMBRE 12 DE 2018. FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA | Foto: Publicaciones Semana

3. “Nunca me voy a sanar realmente del alcoholismo, lo que sí puedo es recuperarme”

El embajador cuenta lo que ha hecho para poder salir del consumo de alcohol y drogas. “En México, en la ciudad de Mazatlán. Ahí te hacen una introspección, una retrospectiva de lo que es toda tu vida, y empiezas a hablar de verdad con sentimientos. Uno parece que se le olvidan los sentimientos. Y en esa retrospectiva es cuando haces verdaderamente una sanación. Nunca me voy a sanar realmente del alcoholismo, lo que sí puedo es recuperarme”, aseguró.

4. “Volví a recaer”

Benedetti aseguró que el camino con las drogas no ha sido fácil y que así como ha tenido éxitos en el proceso de recuperación, también ha tenido fracasos. “En 1995 estuve en rehabilitación, limpio, como decimos, sin consumir absolutamente nada durante 13 años. Hasta 2008. Volví a recaer. Viendo que me había cogido ventaja, tomé la decisión, por mi familia, por mi padre, por mi madre, por mi esposa, por mis hijos, por calidad de vida, por salud física y mental”.

Escuche la entrevista de Yesid Lancheros con Armando Benedetti

5. “En esa época estuve ultrajuicioso”

Benedetti le contestó a Yesid Lancheros si en épocas de la campaña presidencial de Gustavo Petro consumió algún tipo de sustancias psicoactivas. La respuesta del embajador fue contundente. “No, los alcohólicos y los adictos tenemos una particularidad y es que, cuando hay problemas, es cuando más nos alejamos del consumo. En esa época estuve ultrajuicioso. Cuando hay trabajo y hay responsabilidades serias, uno se aferra completamente al trabajo, por lo menos mi personalidad me da para eso”.

6. “Armaron un novelón y me acabaron... No pasó nada de eso”

Benedetti se refirió por primera vez al rumor que corrió sobre un incidente de violencia intrafamiliar con su esposa Adelina Guerreo en España. “A ver, no pasó absolutamente nada de lo que han dicho. Fue un problema familiar que extrapolaron. Quisiera que alguien me mostrara la denuncia o una prueba de lo que sucedió. He guardado silencio y he ganado todas las demandas de calumnia e injuria, pero con la prensa no hago eso. Guardo silencio por respeto a mi familia, a mis hijos, armaron un novelón en el cual me acabaron completamente”, dijo.

"Esos hechos están ahora mismo en un proceso en Madrid y no me puedo pronunciar". | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Un juez ya dijo que no había habido ni violencia de género, ni física, ni psicológica, ni coacción...Tengo que ser cuidadoso con esa información. Si la llego a filtrar, me meto en el problema del siglo. Dicho eso, hay otros hechos que tienen que ver con la destrucción de objetos. Esos hechos están ahora mismo en un proceso en Madrid y no me puedo pronunciar”

7. “El que dijo eso es un tonto”

El embajador también contestó a una de las tesis que ronda en el mundo político sobre su salida del país: que Petro le buscó un lugar bien lejos para callarlo. “El que dijo eso es un tonto y sé que son millones de tontos los que alcanzan a decir eso. Primero, para mandarlo a callar a uno, te pueden mandar al Polo Norte y allá hay internet y puedes hablar. Segundo, no tengo absolutamente nada que decir. La FAO es lo mejor que me ha podido pasar a mí, pero yo hubiera querido que me pasara algo mejor desde el punto de vista político. Insisto, es lo mejor que me ha pasado, pero hubiera querido algo mejor”, dijo.

8. “Esos audios son con Laura Sarabia, tengo una rabieta, le estoy haciendo unos reclamos a ella, y en las rabietas siempre se exagera”

El año pasado, el embajador Benedetti protagonizó uno de los escándalos más sonados del gobierno. En medio de las estremecedoras revelaciones de las chuzadas y el polígrafo de Marelbys Meza, SEMANA reveló el fuerte agarrón que existía entre él y la mujer más poderosa de la Casa de Nariño: Laura Sarabia. Benedetti, como lo cuenta la misma Marelbys en entrevista con SEMANA en esta edición, Benedetti terminó ayudándole a Sarabia, quien le pidió que lograra que la niñera no hablara con la prensa. Él, entonces, decidió llevarla a Venezuela.

El contexto de toda esa relación de Benedetti con Sarabia resultó ser mucho más complicado. SEMANA publicó unos audios que dejaban claro que entre los dos había una fuerte pelea. Benedetti había sido el jefe de Sarabia y la consideraba la responsable de que el presidente Petro no le hubiera dado un mejor cargo, como el ministerio del Interior. Además, Sarabia lo había dejado un día esperando horas para atenderlo.

Escuche los audios de Laura Sarabia con Armando Benedetti

“Esos audios tienen un contexto. Estaba en Venezuela, y no estaban valorando lo que estaba haciendo. Llegué allá a abrir una embajada, no había ni agua incluso en la casa del embajador. Pude vivir durante un buen tiempo en hoteles, me tocaba pagarlos a mí. Y estaba reactivando las relaciones exitosamente, en lo comercial y diplomático, eso funcionó bien. Les guste o no Maduro, eso funcionó bien. Nadie me reconocía eso, había veces que me pordebajeaban por lo que estaba haciendo. Esos audios son con Laura Sarabia, tengo una rabieta, le estoy haciendo unos reclamos a ella, y en las rabietas siempre se exagera, siempre se pasa uno de calidad. Esos audios no son en un discurso, no son en una entrevista, no son en un pronunciamiento. Son audios que se filtran, falta también conocer la respuesta de ella, porque llega un momento en que estamos hablando de terceras personas. Esos audios no se pueden tomar textualmente”, dijo.

9. “No tuve absolutamente nada que ver con la financiación de la campaña Petro”

"Lo voy a decir de la forma más fácil y jurando con base en mis hijos: no tuve absolutamente nada que ver con la financiación". | Foto: esteban vega la-rotta-semana

En esos audios, Benedetti asegura que lo que sucedió en la campaña es comparable al proceso 8.000 y que si él llegara a contar todo lo que sabe todos se irían presos. El director de SEMANA le preguntó por ese asunto. “Lo voy a decir de la forma más fácil y jurando con base en mis hijos: no tuve absolutamente nada que ver con la financiación. Jamás se me acercó alguien a dar un peso, a ese tipo de personas las llevé a hablar con el gerente de la campaña. Por ejemplo, no tuve nada que ver con el avión. Yo era el que hacía la agenda, buscaba actores políticos que nos ayudaran y también la forma de publicitar para llenar las plazas. Más que responder, yo confío en lo que haya hecho Roa. Él debe aclarar o no, o sostenerse o no, en lo que hizo como gerente”, dijo.

“Le repito, y le juré por quien le juré, mi esposa ya se puso brava, porque en la Biblia se dice que uno no puede jurar. En nombre de mis hijos, por el amor que les tengo a mis hijos, le puedo dar plena seguridad de que no tenía que ver absolutamente nada con el tema de la financiación. Tampoco nunca le fui a pedir plata a nadie para que esa persona se la diera al señor Ricardo Roa”, agregó.

10. “Lo que tengo es una amistad con el presidente”

El embajador aseguró que, pese a lo que puedan pensar, tiene una extraordinaria relación con el presidente Petro. “Un día quisiera que me entrevistara para que hiciera un inventario de la cantidad de cosas que me inventan. Lo peor es que la gente cree, a mí me da risa. No me reúno con nadie. Tengo una comunicación fluida con el presidente Petro. Me he encontrado con él, y créanme lo que le voy a decir: de lo que menos hablamos es de política. Les voy a decir una cosa que me enseñó mi esposa: no debo estar hablándole de política al presidente, porque si uno le habla al presidente de política, puede terminar dando consejos y para qué me meto en ese tipo de problemas. Lo que tengo es una amistad con el presidente”.

(Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

11. “Él a veces dice que está aburrido de ser presidente”

Sobre si Gustavo Petro quisiera reelegirse, Benedetti fue enfático. “Claro que no. Él a veces dice que está aburrido de ser presidente”. El embajador agregó que Petro no está “agotado porque es un líder y un dirigente y no se agota. Es que la personalidad de él no encaja con esos protocolos y con todas esas liturgias del poder. Él es ensimismado. Es una persona que se abstrae. Por eso te digo, él no encaja en esas cosas de liturgia del poder, del día a día, etcétera. Pero él nunca ha dejado de lidiar el país”.

El embajador contestó también que le hace falta a Petro hoy. “Que hubiera personas con más experiencia alrededor de él, que entiendan lo que es el Estado. La gente cree que hay que saber de politiquería, o manejar el Congreso, tener el Congreso es muy importante, y entre las cosas que no ha hecho el presidente es manejar el Congreso. Y cuando digo manejarlo, es tener un relacionamiento propio y de respeto”, concluyó.

12. “Lo que pasa es que existe una buena candidata, que es Vicky Dávila”

Armando Benedetti se lanzó a hablar sin tapujos de la campaña presidencial para 2026. “Lo que pasa es que existe una buena candidata, que es Vicky Dávila. Antes la derecha en nuestro país y en buena parte del mundo significaba fascismo, violencia; hoy la derecha significa familia, no a la dosis mínima, seguridad, familia, etcétera. Y hoy Vicky representa eso. Y creo que es la única candidata que realmente no tiene que ser postiza para ayudar a ese tipo de frente o a ese tipo de ideas que son las que hoy están ganando las elecciones en todas las partes del mundo”, aseguró.

"Antes la derecha en nuestro país y en buena parte del mundo significaba fascismo, violencia; hoy la derecha significa familia, no a la dosis mínima, seguridad, familia, etcétera. Y hoy Vicky representa eso". Bogotá Noviembre 15 de 2024. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El embajador asegura que “no solamente en Estados Unidos, viene pasando en Europa desde hace diez años para acá. Ya está la Meloni, en Italia, que, entre otras cosas, también ejercía el periodismo. O sea que esa candidata es muy fuerte. Ya tendrá que ver cómo se organiza de verdad, porque lo más importante y lo más difícil en una campaña es la organización. Además, ella ha recogido todo lo que tiene que ver con la oposición, lo que dejaron Vargas Lleras, Uribe, todos los demás desaparecieron”.

Según Benedetti, “la izquierda, diferente a lo que la gente piensa, no tiene mucha opción. Pero ojo con este análisis. Petro, hoy en día, tiene el treinta y pico por ciento, eso en plata blanca son más o menos siete millones de votos. O sea que si hay un cabeza a cabeza, 43-40 por ciento, 46-42 por ciento, Petro termina definiendo quién es el presidente de la república”.

13. “Voy a renunciar a la embajada en la FAO”