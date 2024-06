A juicio vicepresidenta de Colpensiones por direccionar millonario contrato de defensa jurídica. Preocupa el ahorro de los colombianos

Así lo advierte la Fiscalía al señalar a Morón Baute: “usted no verificó el contenido de los estudios previos, los cuales reflejaron el valor del contrato producto de una cotización concertada con el contratista Lupa Jurídica SAS, y no de un transparente estudio de mercado que reflejara el presupuesto del contrato, descalificando irregularmente a la firma Icarus SAS, pues ni siquiera tuvo la opción de presentar oferta, eventos indicativos de la ausencia de un querer hacer valer los principios de la contratación estatal, como los de igualdad y transparencia”

Peculado

El asunto es tan grave que, señala el fiscal, la vicepresidenta Morón cometió esta irregularidad no solo una vez, sino que fueron cuatro veces en las que aprobó la salida de recursos sin cumplir con las normas de Colpensiones.

“Al no haber hecho una debida identificación, evaluación de requisitos precontractuales, afectaron los principios de legalidad y de economía, y la reputación del proceso lo cual conllevó sin lugar a dudas un abuso de poder por parte suya, al disponer en virtud de las adiciones aprobadas y pagadas”, agrega el documento en poder de SEMANA.

La vicepresidenta de gestión corporativa, María Elisa Morón Baute, habría hecho una adición de más de 8.000 millones que no fue justificada adecuadamente. | Foto: Semana

Nuevamente pone en evidencia que no hubo estudios, que el contrato fue a la medida de Lupa Jurídica, y que Morón lo sabía. “Usted en calidad de vicepresidente de gestión corporativa (...) era consciente que la conducta era prohibida; le era exigible un comportamiento conforme a derecho. Es decir, verificar el procedimiento legal inseparable a los estudios previos, requisito esencial para poder celebrar el contrato 138. Sin embargo, no lo hizo y no le importó que, dentro del trámite previo a la celebración, estos eran abiertamente ilegales”.