Abogada de Carlos Lehder ‘lanzó dardos’ a la justicia colombiana: “Le van a hacer lo mismo”

“Ya cualquier proceso que tenga en su contra prescribió. Recordemos que él lleva casi 40 años de haber salido de Colombia y la única que tiene pendiente es esta pena por porte y tráfico de armas, que fue emitida y debidamente ejecutada en el año 1995. Si a él no le van a respetar las garantías y procedimentales como a todo ciudadano, y le van a hacer lo mismo que le hicieron en el 87 que, a pesar de no haber tratado de extradición, o estar pendiente de una inexequibilidad, lo montaron en un avión el mismo día que lo capturaron y lo pusieron a comparecer ante un juez de los Estados Unidos, pues acabamos con el sistema judicial, no hay garantías para nadie, y obviamente se le violarían todos sus derechos fundamentales, constitucionales y derechos humanos”, dijo la abogada en el noticiero citado anteriormente.