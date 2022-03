A la cárcel hombre acusado de abusar de al menos 12 mujeres en Medellín

Este martes un juez de Medellín dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Andrés Felipe Zapata Castrillón, de 33 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal violento, actos sexuales violentos y hurto calificado.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), las agresiones sexuales ocurrieron entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021; periodo en el que el procesado habría abusado, al menos, de 12 mujeres cuyas edades oscilaban entre los 17 y los 34 años de edad.

“Labores de policía, entre las que se destaca la inspección a cámaras de seguridad, evidenciaron los momentos en que, al parecer, el procesado incurriría en los referidos delitos en sectores como el centro de Medellín, el Estadio, el Jardín Botánico, y los barrios La Floresta, Caribe, entre otros”, señaló la Fiscalía.

Además, el ente acusador indicó que el señalado “depredador sexual” abordaba a las víctimas ante quienes se identificaba como supuesto integrante del grupo delincuencial conocido como Convivir del Centro.

Según consta en el proceso, Zapata Castrillón habría usado un arma cortopunzante para intimidar a las mujeres y luego las conducía a hoteles cercanos donde las accedía carnalmente y después les hurtaba sus pertenencias.

Pero el hombre fue capturado por la Policía Nacional el pasado 27 de febrero cuando, se cree, intimidaba a una menor de 15 años de edad.

“Los gritos de auxilio de la víctima hicieron posible la captura del supuesto responsable. En el marco de la investigación, el procesado habría sido identificado por 12 víctimas como su agresor. Ninguno de los cargos imputados a Zapata fue aceptado”, concluyó la Fiscalía.

Denuncias de acoso sexual en colegio de Bogotá

Un nuevo escándalo sobre presunto abuso y acoso sexual de profesores contra estudiantes salió a la luz pública este lunes 14 de marzo, en Bogotá, luego de que alumnas del Colegio Distrital Venecia, de la sede del barrio Nuevo Muzú, hicieran un plantón para denunciar que un docente abusó de dos alumnas de 10 y 13 años, y que otro profesor intimida a estudiantes dentro del plantel.

En señal de protesta, las alumnas imprimieron varios mensajes de texto con frases insinuantes y morbosas, que aparentemente les habrían dicho los docentes a las menores de edad dentro de los salones de clase.

“Al ir en jardinera o sudadera siempre me decía que me baje más el escote, o me miraba las piernas y se relamía los labios. En recuperación me dijo que si le ofrecía algo bueno con mi cuerpo me pasaba en limpio. Ese día me tocó llamar a mi papá y pedirle que me ayudara (él no estaba enterado de lo que me había dicho el profesor)”, fue uno de los chat que revelaron las estudiantes y que pegaron en la cerca y en las paredes del frente del colegio.

Las manifestantes también elevaron pancartas con consignas que decían: “Mi falda no es corta. Tú educación, sí”. La emisora Blu Radio registró el plantón, que comenzó a las 10:30 a. m., y que se prolongó por más de cuatro horas, hasta que salió el rector de la institución y habló con el grupo de estudiantes, quienes no quedaron satisfechas con la atención y respuesta ante la gravedad de las denuncias.

Según el citado medio, padres de algunas de las alumnas ya pusieron la denuncia formal ante la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El reportero que cubría el plantón describió que el rector del colegio evitó que entrevistaran a Sara, estudiante del grado once que lideraba el plantón, por lo que las alumnas se molestaron y advirtieron que realizarán otro plantón este martes 15 de marzo y se sumarán personas a las afueras del colegio.

El noticiero local del Canal 1 CM& también acudió al plantel y recogió algunos testimonios de los representantes. Un padre que estaba a las afueras del colegio alertó que una profesora mandó a un suplente, y este en plena clase comenzó a tocar a las niñas y les dijo que si ellas “se portaban bien” les regalaba chocolates.

Otra acudiente denunció indignada que los chat son las pruebas de los acosos que los estudiantes están viviendo con algunos profesores. “La respuesta del colegio es que esto es un teatro, y que los niños simplemente están haciendo show y que no van a escuchar a nadie”, lamentó la madre.

En relación con estas denuncias, SEMANA consultó a la Secretaría de Educación de Bogotá. Desde esta entidad rechazaron cualquier acto de violencia sexual en contra de los estudiantes y aseguraron que trabajan de manera articulada con las entidades garantes de derechos de orden nacional y distrital para que se tomen todas las medidas necesarias, encaminadas a investigar y sancionar a quien atente contra la integridad de niñas, niños y jóvenes de las instituciones educativas.

Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de Educación precisó que una vez tuvieron conocimiento del presunto caso de violencia sexual en el colegio Venecia, de la localidad de Tunjuelito, se activó el protocolo correspondiente, y se reportó el caso en la oficina de control disciplinario de la Secretaría de Educación con el docente presuntamente implicado.

Indicaron que se solicitó la mesa de trabajo prioritaria con el equipo directivo de la institución, la Dirección Local de Educación de Tunjuelito, Policía Metropolitana de Bogotá y el acompañamiento de profesionales de la estrategia Respuesta Integral de Orientación Pedagógica.

Adicionalmente, y como parte de las acciones pedagógicas que se despliegan desde la Secretaría de Educación, se acordó el desarrollo de jornadas pedagógicas en este plantel del sur de Bogotá para la identificación de posibles víctimas que puedan estar en los cursos o grupos de estudiantes.