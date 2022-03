“Una mujer que acaba de ser abusada no me va a mandar emojis de besitos”, Manga Escobar se defiende

Entre lágrimas, Andrés Ramiro ´manga´ Escobar aseguró que “no es justo, no soy una mala persona y jamás haría algo como esto”. Él también afirmó que nunca se le ha pasado por la cabeza tomar las peores decisiones en medio de la soledad.

“Es muy difícil la situación que vivo. Estoy ahora en la capital de Islandia. No estoy bajo custodia ni privado de la libertad”, aclaró el extremo, que está en un lugar sin delegación diplomática directa.

¡En medio de lágrimas! ‘Manga’ Escobar pide ayuda tras ser acusado por abuso sexual https://t.co/ulb1xhY5mm pic.twitter.com/uyFDoVaYsG — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 14, 2022

En primera instancia, la justicia de Islandia decidió que Andrés ´manga´ Escobar era culpable y lo condenó a dos años de prisión. “Estoy muy preocupado, soy inocente de todo lo que se me acusa. No puedo dormir”, declaró en Win Sports TV.

Allí añadió que se siente destruido y que ya lo están condenando sin saber lo que realmente pasó. También aseguró que la policía de Islandia ha sido injusta con él. Incluso que su declaración no ha sido considerada como se debe y que las pruebas de alcoholemia practicadas a la joven se hicieron demasiado tarde.

Ante esto, Andrés Ramiro declaró el paso a paso de su encuentro con la mujer. “Me encontré con la chica en el centro de la ciudad, veníamos conversando, me dijo lo mucho que le gusta nuestra cultura, los chicos de color. Fuimos a mi apartamento por consentimiento de ambos, pasó lo que tenía que pasar entre dos adultos y hasta ahí todo bien”, relató.

En su testimonio fue reiterativo en asegurar que todo lo hicieron con consentimiento de ambos y que la joven es mayor de edad. “Se le quedó la chaqueta, le escribí y ella me dijo que venía el papá y la mamá. Dejé la chaqueta en el lobby y llegó fue la policía”, describió.

Cuenta que después se enteró que la chica ya había puesto la misma denuncia contra otro hombre y nunca llegó a nada.

“Ella se levanta, habla con un amigo de ella, le dice lo que pasó y asegura que no se acuerda de mucho y él fue el que le recomienda denunciarme. La policía dice que no estaba apta para el consentimiento y que eso es violación. Fueron expertos, hicieron exámenes, no hay forcejeo, ni ella es menor de edad”, dijo en la entrevista a Win Sports TV.

Lo sucedido se dio desde el mes de septiembre de 2021. Las autoridades de Breiðholt, ciudad de Islandia donde vive, dice él, le impiden regresar a Colombia. “Pido ayuda al gobierno o una persona experta. No me han tratado con justicia, me retuvieron el pasaporte de manera injusta”, dijo Escobar.

Dice que tras enfrentarse al interrogatorio con las autoridades no hay nada que lo incrimine. “Mis pruebas fueron omitidas, lo que pasa es que yo soy extranjero. Mi testimonio no lo pusieron en el reporte judicial”, agregó ´manga´.

Sin trabajo y credibilidad, el jugador se cuestiona sobre el actuar de la joven. No entiende como una mujer con la que planeaba seguir saliendo y cortejando termina metiéndolo en un lío de semejante magnitud.

“No puedo creer que una mujer me acuse y que el Gobierno no me escuche, porque una mujer que acaba de ser abusada no me va a mandar emojis de besitos o se va devolver por la chaqueta donde el violador”, declaró.

El equipo en el que jugaba Andrés Ramiro Escobar era el Leiknir Reykjavík donde, según asegura, venía destacándose. “Fui el jugador más driblador de la liga, íbamos muy bien y tenía una oferta de la Conference League. Me quedé sin contrato”, concluyó.

Su familia lo espera y confía en la inocencia del futbolista que ya apeló el caso.