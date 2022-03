Hasta los amordazaron: Tino Asprilla denunció robo a su finca en Tuluá

Ni siquiera las grande figuras del deporte colombiano se salvan de los ladrones, que en esta oportunidad le apuntaron a la famosa finca de Faustino Asprilla en Tuluá, Valle del Cauca, de acuerdo a lo que relató el propio exjugador en su cuenta de Twitter.

El hoy panelista de varios programas deportivos en ESPN les contó a sus seguidores que cuatro personas ingresaron a su terreno, amordazaron y despojaron de sus pertenencias a los empleados que le ayudan con el cuidado de la casa y la manutención de los animales.

🚨 hoy un día más de inseguridad

Los hechos se produjeron este domingo, día de elecciones legislativas en todo el país, en horas de la tarde. “Cuatro hombres entraron armados, agredieron y amordazaron a las personas que nos ayudan con el cuidado de la casa”, dice el comunicado que emitió el legendario futbolista en sus redes sociales.

Faustino añadió que las víctimas del robo son “adultos mayores”, por lo que no pudieron oponer resistencia a los delincuentes. “Desocuparon la casa y se llevaron herramientas, los enseres de la casa y las cosas personales de la gente que nos ayuda”, añadió.

Asprilla les pidió a sus seguidores que si tienen alguna información al respecto de los responsables, se contacten directamente por mensaje directo para ayudar con la investigación de las autoridades, a cambio de una recompensa económica “para dar con el paradero de estas personas”.

Esta no es la primera vez que el Tino se ve afectado por la inseguridad en su finca San Jerónimo. En el año 2019, delincuentes entraron en horas de la madrugada y se llevaron algunos de los animales que tiene el jugador, entre ellos su toro llamado Lagrimón.

“Hoy me robaron a mi toro Lagrimón, el consentido de mi finca San Tino en Tuluá y cinco vacas más. Espero que la policía y la fiscalía hagan algo al respecto, esto no puede seguir pasando en nuestro municipio y en nuestro país”. Con este mensaje desde su cuenta en Twitter, el exdelantero de la Selección Colombia alertó a las autoridades y sus seguidores sobre el robo del que fue víctima.

Las autoridades desplegaron un operativo en toda la ciudad para encontrar al toro que, según el exjugador, estaba avaluado en 30 millones de pesos. Él mismo dio a conocer un video en el que se muestra el lugar donde fue hallado el animal, horas después de reportar el robo y ofrecer una millonaria recompensa por información.

El Tino también fue víctima de la delincuencia en Bogotá, hace casi exactamente un año, el 18 de marzo de 2021. Según contó en un video en sus redes sociales, simplemente bajó de su camioneta en ese sector al norte de la capital para retirar dinero de un cajero y cuando volvió para seguir su camino, habían roto el vidrio de su vehículo para hurtar el bolso que había dejado adentro.

“Vea lo que me acaba de pasar en el Parque de la 93: me bajo a un cajero, me rompieron el vidrio y me sacaron un bolso que tenía acá atrás. Mire como quedó esto. ¡Un minuto me demoré, un minuto! Entré, salí y ya me habían roto el vidrio”, relató Asprilla.

Después de la denuncia, el mismo Faustino, resignado por lo sucedido, posteó un video en su Instagram burlándose de su mala suerte junto a dos de sus amigos, uno de ellos el popular humorista Caremonja. En el audiovisual se ve a los tres hombres sentados en una mesa sin poder contener la risa.

Caremonja le pregunta al exjugador: “Mostro, ¿y ese bolso qué era? ¿Era marca gato?”, a lo que el panelista de ESPN respondió: “Era Louis Vuitton, lo había digerido a 78 cuotas”, dijo entre risas.