Abaten a alias Miller, responsable de asesinar a 7 soldados en Guaviare: fuerzas especiales hicieron la operación

Un equipo de las fuerzas especiales de las Fuerzas Militares dio de baja a Aníbal Garavito, alias Miller, integrante de la estructura John Linares del Bloque Jorge Briceño Suárez, de las disidencias de las Farc, que son comandadas por Calarcá.

Este sujeto es acusado de haber sido el responsable de asesinar a siete militares en Guaviare, el pasado 27 de abril. Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como el sargento Darwin Pérez Sánchez y a los soldados Jean Carlos Bolaño, Anderson Steven Bohórquez, Moisés David Ruiz, Jairo Arteaga Estrada, Juan David González y Carlos Andrés Pushainia.

Los militares fueron atacados con disparos de fusil y las granadas de mortero 60 milímetros, artefactos explosivos fabricados de manera artesanal, munición de fusil y de pistolas de diferentes calibres y una motocicleta.

Lo que ha conocido SEMANA es que la operación fue milimétricamente planeada por parte de la inteligencia militar que logró dar con el paradero exacto de este sanguinario cabecilla.

Campamento desde donde alias Miller planeó asesinato de 7 militares en Guaviare. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

Además, que en la zona se encuentra el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional. Por medio de la cuenta de X de la institución militar, se conocieron detalles de esta operación.

“La operación militar se desarrolló el sector de Puerto Cachicamo, zona rural de #Guaviare. Con más de dos décadas de actividad criminal, alias Miller sería clave dentro de esta organización criminal", indicaron.

Al mismo tiempo, indicaron: “Las operaciones militares continúan en la zona con el propósito de localizar a otros integrantes de esta estructura criminal, consolidar el control institucional del territorio y fortalecer la seguridad de la población”.

#LoÚltimo | Tropas del @Ejercito_Div4 en desarrollo de operaciones militares neutralizaron a alias Miller, cabecilla del grupo armado residual Isaías Ruiz y uno de los principales responsables de las acciones delictivas en el nororiente del país.



La operación militar se… pic.twitter.com/KPShap5Kbe — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 8, 2025

En su momento, el ministerio de Defensa, por medio de su cuenta en la red social X, se refirió al hoy abatido, asegurando: "Alias ‘Miller’, cabecilla de la estructura ‘Jhon Linares’ de las disidencias de alias ‘Calarcá’, fue el responsable de este atroz crimen contra nuestras tropas encargadas de la seguridad del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Charras".

Al mismo tiempo, agregaron: “Este sujeto, quien hizo parte del Acuerdo de Paz, ha sido responsable además de amenazas a los cultivadores de hoja de coca de la región para que le vendan la pasta base a un menor precio y con ello ampliar su maquinaria de guerra”.