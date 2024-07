Abogado de Daniel Quintero se fue contra sanción de Procuraduría: “no demostraron la participación en política”

El abogado de Daniel Quintero aseguró que van apelar la decisión que lo inhabilitó por 6 meses por participación en política. “Estábamos esperando una absolución y la Procuraduría ha demostrado que no pudo comprobar la participación en política”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/f1Sv0bXEUt

Pero el abogado Carvajal esperaba que la Procuraduría les diera una absolución en este proceso que llevaba en su contra por presunta participación en política. “ la Procuraduría ha demostrado que no pudo comprobar la participación en política. Por esa razón, le dio la vuelta al proceso para convertir ahora en una violación de deberes, por violación de principios, lo cual siempre viene a causar naturalmente un golpe a la defensa porque eso implica que se está imponiendo una sanción por una conducta que nunca nos corrieron a otro lado para defendernos”, dijo la defensa del exalcalde de la capital de Antioquia.

Uno de los mayores cuestionamientos de la defensa de Quintero se basa en que la Procuraduría no puede sancionar a servidores elegidos por voto popular, argumentando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Petro versus Colombia.

Por eso, el abogado del exalcalde de Medellín advirtió que “estamos absolutamente asombrados de que no existe un principio de razón justificada para adelantar todo el procedimiento como se hizo y continuar todavía, ahora variando la imputación, porque uno no puede entender que una cosa sea y no sea al mismo tiempo”.