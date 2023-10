Admiten demanda contra la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico. Dijo que no le alcanzaba el sueldo porque tenía que financiar campañas

El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de pérdida de investidura en contra de la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta.

El demandante es el ciudadano Augusto de Jesús Osorno Gil, quien argumenta que Zuleta, supuestamente, en declaraciones a medios de comunicación aceptó haber hecho contribuciones económicas a campañas políticas, entre las que estaría la campaña de su mamá, Ana María López Calle, quien es aspirante al Concejo de Ituango, Antioquia, por el Pacto Histórico..

“Para las campañas locales, lo que yo estoy haciendo es un aporte personal porque sé las dificultades que tienen para hacer campaña, pero lo saco de mi salario. Yo apoyo candidatos con mi salario, es mi deber y responsabilidad. Por eso les hago donaciones”, aseguró Zuleta en Blu Radio.

Consejo de Estado estudia demanda de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Zuleta | Foto: Suministrada a Semana

El problema es que el artículo 110 de la Constitución Política es claro en “que se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley”. Además, el artículo señala que quien incumpla incurrirá en “causal de remoción del cargo o de pérdida de investidura”.

El reconocimiento de ese hecho tendría en problemas a Zuleta quien podría perder su curul y que además se ha destacado más por generar polémicas que por su trabajo legislativo. Precisamente, otra de esas polémicas es su posición frente a la propuesta del senador Jota Pe Hernández. de reducir el salario de senadores y representantes a la Cámara.

Durante su intervención en la plenaria del Senado donde se discutía el proyecto, la senadora indicó que los medios de comunicación están presionando a los congresistas para que voten a favor, por lo que dijo que hay una persecución en contra de ellos.

“Este debate es absolutamente necesario para el país por la lucha por la equidad entre los salarios, pero no se puede dar con la presión de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden hacernos sentir miedo, aquí a los congresistas no pueden hacernos sentir perseguidos. Esa no es la labor”, dijo Zuleta.

Según Zuleta y sin prueba alguna, los medios de comunicación los están amenazando. “Por lo tanto, la labor de los medios es informar con toda claridad y pertinencia lo que sucede, pero no de perseguirnos e incluso amenazarnos. Están mirando quién está aquí, quién se va y cómo va a votar. Eso no es una votación tranquila, eso no es una votación serena, eso no es una votación que podamos hacer de manera equilibrada, deliberar en este el lugar de la democracia, porque el derecho a la libertad de expresión les está protegido a la prensa pero también a nosotros los congresistas”.

Sus colegas la miraron sorprendida ante la declaración que estaba haciendo y para justificar su postura y negativa para reducir su salario, Zuleta se comparó con los futbolistas.