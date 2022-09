Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, pidió a MinSalud mejorar la estructura de EPS, en vez de eliminarlas

En el marco del Congreso Nacional de Asocajas, denominado este año “Esencia, la belleza de quienes somos”, su presidenta, Adriana Guillén, recalcó que las cajas de compensación pueden ser un gran aporte para las políticas públicas que pretende el Gobierno nacional a lo largo de estos cuatro años.

“Acá estamos para ayudarles a desarrollar la política pública, especialmente en todos los territorios apartados de Colombia”, manifestó Guillén.

Asimismo, la presidenta de Asocajas afirmó que en temas de salud tienen actualmente un 40% de afiliados en Colombia, razón por la cual expresó lo siguiente: “queremos trabajar con el Ministerio de Salud en todo lo que tiene que ver con prevención y promoción. Nosotros tenemos cerca de 280 IPS en todo el país sobre todo en atención de primer nivel, yo creo que ahí podemos ser muy útiles para todos los fines y propósitos de ese sector”.

No obstante, Guillén se pronunció sobre la reforma a la salud planteada por la ministra Carolina Corcho, donde el punto más polémico es la eliminación de las EPS. “Lo que debo decir es que uno no puede desconocer que en 30 años, estas instituciones han logrado abrir un espacio muy importante para el acceso en salud”, manifestó.

De igual manera, explicó que hay EPS que tienen un “músculo financiero” que desarrollan una buena gestión; pero fue precisa al indicar que eliminando las EPS “en realidad no se está atacando los problemas estructurales que tiene el sistema de salud”. Además, afirmó que “se debe revisar los problemas estructurales, antes de pensar en eliminar las EPS”.

Finalmente, se preguntó cuál será el “nuevo actor” que gestiona las funciones de las EPS en el sector salud, afirmando que lo planteado por la jefe de cartera no se ve: “El Estado es parte de la solución, por eso no puede generar crisis; cuando la ministra tiene que estar haciendo todo lo que está al alcance con los recursos del sistema; si esos recursos no fluyen lo que se va a generar es una crisis”.

No obstante, Guillén en nombre de las cajas de compensación, afirmó que están dispuestos a apoyar al sector salud, esperando que “ellos evalúen como estas EPS en realidad no se pueden perder”.

¿Cuál será el papel de las cajas de compensación en el Gobierno nacional?

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, reconoció que las cajas de compensación han jugado un papel muy destacado en el país, y han acumulado valiosas experiencias en política sociales orientadas al bienestar de los ciudadanos.

“Las cajas han cumplido con su labor de aliviar las cargas económicas de las familias trabajadoras, impulsar la inclusión, brindar bienestar, trabajo digno y un salario social de manera eficiente”, aseveró Ramírez.

Además, la jefe de cartera resaltó los programas y beneficios que brindan las cajas de compensación a poblaciones diversas en diferentes zonas del país. Sin embargo, las convocó a fortalecer sus acciones en zonas rurales y en sectores informales para que transiten a la formalidad.

Por otra parte, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, reconoció los subsidios de vivienda donde se han destinado cuatro billones de pesos. No obstante, Adriana Guillén recalcó que hay que entender que las cajas de compensación son privadas.

“Una cosa es lo que entra por ley con el aporte del 4 % y otra cosa son las actividades privadas que desarrollan las cajas. En estas actividades privadas están los servicios de salud, eso no se financia con el 4 %, pero sí nos deja unos ingresos remanentes que tenemos que volver a reinvertir”, aseveró Guillén.

Finalmente, la ministra de Cultura, Patricia Ariza, le solicitó a las cajas de compensación a que le ayuden a realizar un estallido cultural en todas las regiones del país. “Tenemos la posibilidad de extender la cultura a todos los rincones y territorios de la geografía nacional. Invitamos a las Cajas a que se unan al gran estallido cultural por la paz y por la vida”, indicó.