“No me sorprende la afirmación del ministro de Salud sobre la patria potestad. La verdad es que ya nada de lo hace o dice Jaramillo nos debería sorprender. Afirmar que la patria potestad es del estado no solamente es falso, es peligrosamente autoritario y, además, no tiene sustento legal. El Código Civil establece que la patria potestad es exclusivamente de los padres de familia, ya sean biológicos o adoptivos, ni siquiera en los casos de protección pasa la potestad al estado. En ese caso lo que pasa es que los niños son representados por los defensores de familia hasta que el juez defina la situación jurídica”, dijo.