Ahijado del esmeraldero Hernando Sánchez rechazó su asesinato: “No descansaré hasta que se haga justicia”

“Desde lo más profundo de mi corazón, rechazo con total contundencia el asesinato de mi padrino Hernando Sánchez, que hoy enluta nuestras vidas. La violencia que arrebató esta vida no puede quedar impune. No podemos normalizar el horror ni acostumbrarnos a perder a nuestros seres queridos en manos de la criminalidad. Exijo a las autoridades que actúen con la responsabilidad y la urgencia que este caso amerita”, dijo.

Y agregó: “Que se identifique, capture y procese a los responsables. La justicia no puede ser una opción, debe ser una obligación. No podemos permitir que el miedo ni la impunidad sean más fuertes que la ley y la verdad. Hoy hablo desde el dolor, pero también desde la convicción de que una sociedad justa se construye exigiendo respuestas claras, acciones concretas y resultados reales. No descansaré, no callaré, hasta que se haga justicia”.