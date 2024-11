Aire contaminado: entre la salud y la plata

El viernes, Medellín cumplió 14 días de aplicar su protocolo de alerta ambiental por contaminación del aire. A partir del 11 de marzo agudizó las medidas, que habían empezado con un pico y placa para seis números durante nueve horas al día. Pero el panorama no terminó de mejorar. Sin embargo, el alcalde Daniel Quintero decidió que a partir del 16 de marzo todo volverá a la normalidad para evitar que la gente se aglomere en el transporte público. De fondo quedó resonando la pregunta: ¿la calidad del aire tiene solución?

Cerca de la avenida Oriental con la calle Playa, uno de los puntos más congestionados y de más contaminación de los paisas, un hombre que vive de cuidar carros se quejaba de las medidas de pico y placa: “Nos van a dejar sin plata, no me he hecho más de 5.000 pesos y es mediodía”. Su lamento refleja lo que gran parte de la ciudadanía no entiende: la contaminación puede matar y, a la larga, provocar más problemas económicos que las medidas para mitigarla. Justo en 2019, un estudio de la Universidad Nacional y de la Contraloría de Medellín reveló que al año morían unas 4.500 personas por enfermedades asociadas a la contaminación, un problema más mortal que el coronavirus.