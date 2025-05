Alcalde de Riohacha completa un día detenido por no desalojar a más de 450 familias de un predio invadido en la capital guajira

El fallo, de seis puntos, declara responsable al mandatario de desacato de una tutela , por no desalojar un lote de unas diez hectáreas que está invadido desde hace más de seis años y el cual está ubicado en la calle 40, a cinco kilómetros del centro de la capital guajira.

Yesid David de Luque Guerra, el personero de Riohacha, le dijo a SEMANA que esta orden de arresto tiene su origen en un “lío de tierras” entre un particular y aproximadamente 450 familias que invadieron el lote.

“Es una tutela que no quiso cumplir. Un juez le ordenó entregar, restituir el predio a un particular, pero no lo cumplió”, explicó el personero.