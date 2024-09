Algunos adultos mayores se mostraron confundidos en medio de marcha de Gobierno Petro: “Que viniera a la reunión”. ¿Los obligaron?

Sin embargo, algunos adultos mayores que participaron en la denominada ‘Marcha de las Canas’, pareciera que no tenían claro por qué habían llegado a hacer parte de estas movilizaciones, tal como quedó reflejado en las respuestas que le entregaban a un periodista de RTVC.

“Me invitó la Unidad de Víctimas, que viniera a la reunión (…) Venimos porque en la Unidad de Víctimas hicieron un llamado para venir a algo del adulto mayor (…) Porque me llamaron en el celular, que como soy desplazado, que viniera para darme cuenta de los programas, me llamaron en el celular (…) A ver que es lo que nos van a dar, porque la verdad siempre nos engañan con mentiras”, indicaron los adultos mayores al periodista de RTVC, una vez les consultaba por su participación en esta marchas convocadas por el Gobierno Petro.