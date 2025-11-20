Alias Barbie: el exparamilitar al que la Corte le quitó millonaria finca que Petro le había entregado a víctimas

El pasado 12 de noviembre, el magistrado José Joaquín Urbano decidió declarar nulo el fallo de un magistrado de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, que declaró ilegal y canceló el traspaso de la finca La América, en Chimichagua, Cesar, a la Unidad para la Atención de Víctimas y el Fondo para la Reparación de las víctimas.

Lo novedoso es que ese predio avaluado en más de 11.000 millones de pesos era de Hugues Manuel Fuentes Rodríguez, alias Comandante Barbie, un exparamilitar que estuvo detenido en Estados Unidos y regresó a Colombia a recuperar la tierra que a finales de 2024 el presidente Petro y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, le entregaron a víctimas del conflicto armado.

Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

El magistrado Urbano aclaró en su decisión que “las medidas cautelares impuestas sobre La América siguen vigentes, el proceso de extinción del derecho de dominio continúa y la petición que originó esta apelación —solicitud de levantamiento de medidas cautelares— sigue sin resolverse, pues el magistrado con funciones de garantías simplemente decidió declararla improcedente“.

La Corte Suprema declaró nulo el auto del 22 de agosto de este año, en el que un magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla canceló la transferencia de la propiedad al Estado, tras considerar que esa decisión incurrió “en violación al debido proceso”.

Sin embargo, al magistrado de Barranquilla le ordenaron resolver la solicitud de levantamiento de medidas cautelares que presentó el subdirector de acceso a Tierra en Zonas Focalizadas de la ANT, sin que afecte el trámite de incidente de oposición que viene adelantando Inversiones Rodríguez Fuentes Ltda.

Alias Barbie, junto a otras tres personas, solicitaron el levantamiento de las medidas cautelares como socio de Inversiones Rodríguez Fuentes Ltda.; sin embargo, ese proceso deberá ser definido por el magistrado en Barranquilla.

Bien por la Corte Suprema, ganamos la tierra del narco Barbie para el campesinado pic.twitter.com/mE6xbYSOEc — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 20, 2025

El presidente Petro celebró esta decisión en su cuenta de X: “Bien por la Corte Suprema, ganamos la tierra del narco Barbie para el campesinado”.