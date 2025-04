Alias Diana les baja la caña a las declaraciones de Pablo Hernán Sierra en contra del expresidente Álvaro Uribe

“Yo veía a Alberto hablar por televisión y decía, ‘esto es una locura’ [...], y tal vez Alberto se ponga bravo conmigo, pues, pero ese carácter de Alberto, de figuración, él quiere estar a la misma altura de comandantes muy trascendentales dentro de las Autodefensas, como Carlos [Castaño], como [Salvatore] Mancuso, como el Alemán, como Rodrigo..., como ellos. Alberto no tenía ni los 250 hombres que dice que iba a desmovilizar, ni tenía ese poder, ni económico, ni ideológico, ni de esa situación. Entonces yo decía, pero ¿de dónde acá sale él con todo esto?”, declaró.

La exparamilitar, quien es testigo de la Fiscalía, expuso su sorpresa frente a todo lo que ha dicho Pablo Hernán Sierra en varias entrevistas a medios de comunicación: “Yo decía, por culpa de esas locuras nosotros no nos pudimos desmovilizar, por culpa de ese tipo de pensamientos de Alberto, nosotros tuvimos que pagar cárcel; nosotros tuvimos que seguir en esto por él”.

“Alberto no estuvo en ese curso de comandantes, que fue antes de las elecciones del presidente Uribe, para que diga eso, que es que a nosotros nos dieron la orden de que teníamos que obligar a la gente a votar por Uribe; eso no es cierto, eso no es cierto”, manifestó alias Diana.