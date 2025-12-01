Alias Dollarino, el capo de la mafia italiana que se fugó y ahora sería extraditado desde Colombia

En marzo de este año, la Policía Nacional confirmó la captura del máximo capo de la mafia italiana en Cartagena. Ocho meses después de esa operación, la Corte Suprema de Justicia avaló la solicitud de las autoridades de Italia para extraditar a Emanuele Gregorino, alias Dollarino.

Con ponencia del magistrado Fernando León Bolaños, la Sala de Casación Penal conceptuó “favorablemente” la solicitud de extradición de Gregorini, formulada por el Gobierno de Italia, por delitos como la asociación criminal de tipo mafioso, amenazas, extorsión, tenencia ilícita de armas y falsedad ideológica, procesos que cursan en el Tribunal de Milán y de Velletri.

Asimismo, la Corte rechazó esa misma petición por el delito de falso testimonio a un funcionario público sobre su propia identidad, al no cumplirse la conducta de “doble incriminación” en los términos que fija el artículo 493 del Código de Procedimiento Penal.

Para avalar la extradición de Dollarino, la Corte verificó que los delitos imputados en su contra no son de naturaleza política, no ostenta la condición de integrante de las extintas Farc y no se evidenció ninguna de las causales constitucionales que impidan su entrega al Gobierno de Italia.

Emanuele Gregorini, alias Dollarino, formaba parte de una red de tráfico de droga hacia Europa. | Foto: Policía

¿Quién es Emanuele Gregorini?

En marzo de este año, la Policía reveló que el máximo cabecilla del Sistema Mafioso Lombardo, integrado por las mafias Camorra, Cosa Nostra y Ndrangheta, había sido capturado en medio de un operativo que se adelantó en Cartagena.

Emanuele Gregorini, alias Dollarino, fue señalado como el responsable de enviar grandes cantidades de cocaína desde Colombia, Panamá y Brasil hacia Europa, mientras se movía en escenarios deportivos, lujosos restaurantes, apartamentos y con modelos en la ciudad amurallada.

En su momento, el entonces director de la Policía, el general (r) Carlos Triana, aseguró que la captura del máximo capo de la mafia italiana era un golpe contundente contra el crimen organizado transnacional. La cooperación entre las autoridades de Colombia, Reino Unido e Italia permitió la captura del narco.

Las autoridades italianas acusan a Dollarino por tráfico de drogas, asociación mafiosa, amenazas, extorsión, entre otros delitos, por la participación que habría tenido en grandes operaciones de narcotráfico que se movían entre Suramérica y Europa.