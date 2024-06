Álvaro Uribe interpondrá una tutela tras negarle la recusación contra fiscal en su caso: “Villarreal mostró ira contra mí”

“El argumento es que no procede esa recusación porque él fue trasladado de cargo y ya no seguirá con el conocimiento de mi juicio, pero yo sí sigo en este juicio”, manifestó Uribe.

“Dicen que como no va a seguir con mi caso no procede la recusación, pero sí procede que yo siga en juicio acusado por un fiscal que violó las normas del conflicto de interés, que violó la imparcialidad, no solamente la imparcialidad objetiva, sino también la subjetiva con esa demostración de ira contra mí. Le he pedido a mis abogados que presenten la respectiva tutela”, afirmó el expresidente.