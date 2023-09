Antonio Luis González, el polémico fiscal del Caso Colmenares, fue sancionado por un año por dilatar un proceso e insultar al personero

En la extensión del juicio, el abogado presentó un total de once solicitudes de aplazamiento, cuatro nulidades de lo actuado y una quinta frente al auto que citó a una audiencia, interpuso dos recursos de reposición infundados e inclusive recusó al Personero en dos oportunidades, con lo cual logró impedir que el proceso tuviera un normal desarrollo.

Sin embargo, y pese a que los tres testigos aceptaron mediante un preacuerdo que habían faltado a la verdad y que jamás tuvieron contacto con ninguno de los tres acusados, la Fiscalía General sostuvo que después de once años no se puede certificar que Antonio Luis González contactó de forma irregular a estos jóvenes y los presionó para que declararan.

“Bajo tales parámetros y teniendo la oportunidad en varios momentos, no encontramos en la carpeta estudiada nada distinto a lo dicho por los testigos que insisten en darse como testigos presenciales y, por ende, el fiscal González no tuvo conocimiento de la falacia. Por lo anterior, para tiempos en que el indiciado tuvo a cargo la investigación, no aparece evidencia, ni encontramos una solicitud expresa”, dijo la Fiscalía en su solicitud de preclusión.