Así estará el clima en Colombia hoy martes, 9 de diciembre: atentos en Bogotá

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó que, para este martes 9 de diciembre, se prevén condiciones nubosas y la presencia de lluvias, particularmente sectores de las regiones Pacífica, Andina, sur de la Caribe y oriente de la Amazonia y Orinoquia, mientras que en el resto del país se espera cielo parcial a ligeramente cubierto con condiciones secas.

“Los mayores acumulados de lluvia son previstos en sectores de los departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, piedemonte llanero y amazónico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Choco, Magdalena, Santander, Cundinamarca, Caldas, Quindío Risaralda, Boyacá, Tolima, Huila, oriente de Cauca y Valle del cauca. En el sector marítimo, son esperadas lluvias en suroccidente del mar Caribe colombiano y en la zona norte del Pacifico colombiano”, agregaron desde el Ideam.

En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam pronostica cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco.

El clima en Bogotá este martes

El Ideam reportó que, durante la mañana de este martes 9 de diciembre, se presentarán condiciones secas con nubosidad variada.

Sin embargo, se pronostica que cerca mediodía habrá un fortalecimiento de la nubosidad y presencia de lluvias de ligera intensidad en sectores de Suba y Engativá.

“Durante la tarde, la nubosidad aumentará progresivamente, con lluvias de variada intensidad en sectores de Suba, Usaquén, Santa Fe, La Candelaria, Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme. No se descartan lluvias ocasionales de menor intensidad en el resto de la ciudad”, se destacó.

Respecto a la noche, el Ideam reportó lluvias ligeras o lloviznas intermitentes en diversos sectores de la ciudad, especialmente en las localidades de Chapinero, San Cristóbal, Usaquén y Suba.

El pronóstico para ciudades principales: