Así estará el clima en Colombia hoy martes, 9 de diciembre: atentos en Bogotá
El Ideam entregó su reporte de pronósticos y alertas hidrometeorológicas diarias.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó que, para este martes 9 de diciembre, se prevén condiciones nubosas y la presencia de lluvias, particularmente sectores de las regiones Pacífica, Andina, sur de la Caribe y oriente de la Amazonia y Orinoquia, mientras que en el resto del país se espera cielo parcial a ligeramente cubierto con condiciones secas.
“Los mayores acumulados de lluvia son previstos en sectores de los departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, piedemonte llanero y amazónico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Choco, Magdalena, Santander, Cundinamarca, Caldas, Quindío Risaralda, Boyacá, Tolima, Huila, oriente de Cauca y Valle del cauca. En el sector marítimo, son esperadas lluvias en suroccidente del mar Caribe colombiano y en la zona norte del Pacifico colombiano”, agregaron desde el Ideam.
En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam pronostica cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco.
El clima en Bogotá este martes
El Ideam reportó que, durante la mañana de este martes 9 de diciembre, se presentarán condiciones secas con nubosidad variada.
Sin embargo, se pronostica que cerca mediodía habrá un fortalecimiento de la nubosidad y presencia de lluvias de ligera intensidad en sectores de Suba y Engativá.
“Durante la tarde, la nubosidad aumentará progresivamente, con lluvias de variada intensidad en sectores de Suba, Usaquén, Santa Fe, La Candelaria, Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme. No se descartan lluvias ocasionales de menor intensidad en el resto de la ciudad”, se destacó.
Respecto a la noche, el Ideam reportó lluvias ligeras o lloviznas intermitentes en diversos sectores de la ciudad, especialmente en las localidades de Chapinero, San Cristóbal, Usaquén y Suba.
El pronóstico para ciudades principales:
- Barranquilla: Prevalecerá el cielo entre ligera y parcialmente nublado con tiempo seco en la mañana y parte de la tarde. Terminando la jornada de la tarde y primeras horas de la noche son previstas algunas lluvias. (T. máx.: 33 °C).
- Cartagena: Durante la jornada se esperan lloviznas o lluvias esporádicas. (T. máx.: 32 °C).
- Medellín: Se prevén condiciones mayormente nubladas con lloviznas y lluvias intermitentes, especialmente en la tarde y la noche. (T. máx.: 26 °C).
- Tunja: Cielo mayormente nublado con posibles lluvias de variada intensidad en la tarde y en horas de la noche. (T. máx.: 17 °C).
- Bucaramanga: Cielo mayormente nublado con probabilidad de lloviznas o lluvias en la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 26 °C).
- Cali: Condiciones secas durante el día, sin embargo, para la noche se espera nubosidad variable con lloviznas y lluvias intermitentes. (T. máx.: 28 °C).