Así fracasó cese al fuego del Gobierno Petro: los 3 grupos criminales más grandes están por fuera y siguen matando y traficando cocaína

Este lunes, el mandatario ordenó reanudar las operaciones militares contra las disidencias. ¿Por qué no funcionó el cese al fuego?

La apuesta de una paz total propuesta por el presidente Gustavo Petro parece desmoronarse con el paso de los días. Desde las 11 de la noche del pasado 31 de diciembre cuando el mandatario anunció el cese al fuego bilateral con cinco grupos armados, la situación se planteó cuesta arriba para el Gobierno nacional.

El decreto estipulaba una suspensión de operaciones militares contra el ELN, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central (disidencias de las Farc), Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo Sierra Nevada.

No obstante, pocas horas después de publicado el decreto, el ELN salió a desmentir al presidente Petro en público al señalar que ese cese al fuego no fue consultado con ellos y que, por el momento, no consideraban oportuno acogerse a esa propuesta mientras se restablecían los diálogos de paz en Cuba.

De inmediato, Petro reculó la decisión y ordenó activar las operaciones militares contra el ELN en todas las regiones del país. En el caso de las disidencias fue diferente: tanto la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, como el Comando Central, de Iván Mordisco, decidieron continuar con el cese al fuego.

Pero la confianza en estas estructuras se fue desvaneciendo con cada hecho violento. Para dar un ejemplo más concreto y cercano: tan solo en abril fueron asesinados 22 líderes sociales, uno cada 48 horas, y ocurrieron siete masacres, una cada cuatro días, según Indepaz.

En la mayoría de estos hechos existió responsabilidad de las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas. La apuesta por reducir la violencia no dio los resultados esperados, hasta el punto de que el mismo presidente Gustavo Petro, y tras la masacre de cuatro niños indígenas en Putumayo, ordenó este lunes reanudar parcialmente las operaciones militares contra las disidencias.

Los menores fueron asesinados por el frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central de las Farc, en el Putumayo. “Un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un paz en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”, dice el comunicado publicado por Petro en su cuenta en Twitter.

“Hoy, después de escuchar a delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad- y debido a la grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población- el Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2556 del 2022″, señala el comunicado.

Asimismo, anota que “para informar esta decisión se convocó a los delegados del EMC-FARC, en el mecanismo de monitoreo, quienes se excusaron de asistir. En consecuencia, se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas”.

“Si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello”, dice el comunicado.

El Gobierno informó que, en las próximas horas, dará a conocer los nombres de los integrantes para los diálogos con las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc “para iniciar de manera perentoria la fase de diálogos”.

Noticia en desarrollo.