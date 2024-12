Así fue el día en que Emmanuel se reencontró con su mamá, Clara Rojas, tras casi cuatro años separados: “Me dio un abrazo fuerte”

Al llegar a ese lugar, el pequeño presentaba problemas de salud y un brazo roto. No fue hasta el 13 de enero de 2008 que Emmanuel pudo reunirse con su madre , Clara Rojas, en Bogotá, tras su liberación por las Farc; para entonces, el niño ya hablaba y caminaba.

“ Mis primeros recuerdos se remontan justamente a Fana, donde estuve tras salir de la selva . Es un hogar de acogida que recibe a varios niños. Recuerdo un campo de baloncesto, la hora del recreo, éramos muchos niños que jugábamos y coincidíamos en el desayuno y cuando veíamos películas. Es un hogar de adopción en Suba, en Bogotá. Yo me divertía, había una piscina de pelotas, incluso estuve allí la última noche antes de decirle adiós a ese sitio ”, evoca Emmanuel, quien para entonces no había cumplido los cuatro años.

“Allí nos ubicaron en una sala especial dedicada a los niños para que se encuentren con sus familias. Recuerdo la imagen de la Virgen, estábamos tan emocionados por ver a Emmanuel que nos arrodillamos a llorar de la emoción con mi mamá y mis cuatro hermanos. Fue una escena linda. Cuando llegué, me dijeron que el niño estaba almorzando y pedí que lo dejaran terminar. Y de repente lo vi entrar caminando. Ya era un niño que caminaba y no el bebé que yo había visto la última vez en la selva. Venía caminando, tenía tres años y medio y me dio un abrazo fuerte. Fue muy emocionante”, asegura Clara.