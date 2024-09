Así fueron los últimos días de vida de la bebé Mía Carrascal; su familia insiste que hubo negligencia médica

Mía llegó con una neumonía leve y los doctores no anticipaban complicaciones en su condición, no obstante, una bacteria agravó el caso, por lo que tuvo que ser trasladada desde Cartagena hasta Rionegro, Antioquia, para ser atendida en la clínica Somer. Allí recibió un tratamiento especial conocido como ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea).

Fue el 21 de febrero de 2024, cuando la batalla de Mía tuvo un nuevo evento desafortunado, “allí tuvo un paro, fue una falla médica”, argumentó Laureth Valderrama, madre de la menor, quien detalló que mientras ella se estaba duchando ese día en el hospital, su bebé estaba con una terapeuta respiratoria, pero cuando salió del baño y regresó a la habitación 10 de la UCI pediátrica, encontró una escena que la dejó atónita: “ No tenía signos vitales. La niña estaba muerta, prácticamente ”, dijo la madre.

Ante ese momento, los paramédicos la reaniman y la dejan sedada por tres días. “ Mi bebé no tenía daño cerebral, sí un retraso en el desarrollo por tanto tiempo en hospitalización. Me decían que tenía una atrofia en el cerebro ”, narró Laureth.

En ese instante comenzó el calvario. A Mía tenían que devolverla a Cartagena y pese a que Laureth rechazó inicialmente el traslado por tierra, pidió ayuda para una ambulancia aérea pero, al no tener respuesta, optó por la primera opción.

“En Cartagena me dicen los médicos que el dolor de Mía es un dolor crónico y que lo que lo causaba a ella era la misma lesión que tenía en el cerebro debido a que ella estaba muy rígida (...) por eso lloraba, porque una de las lesiones tenía que ver con la movilidad del cuerpo. A partir de ahí su cuerpo se fue deteriorando ”, relata la madre.

A raíz de este nuevo diagnóstico, Mía empieza a combatir el dolor crónico con morfina, a pesar de que ya ella no estaba rígida debido a otros medicamentos, pero el dolor seguía. “ A ella le ponían dos o tres gotas de morfina por día. Incluso hubo un día que el dolor era mayor y le pusieron cinco gotas. Eso es mucho para una bebé ”, dice Laureth.

Con el tiempo el dolor fue disminuyendo y así las gotas de morfina hasta quedar en dos. Mía estaba en casa, pero según su mamá la veía deteriorada. Los médicos le advirtieron que sí ocurría otro paro “ellos no iban a reanimar debido a que iba a quedar peor, pero yo me opuse a eso (...) el equipo médico que estaba en casa dijeron que ellos si la iban a reanimar. Desde ahí no la quise llevar más a una hospitalización en Serena del Mar”.