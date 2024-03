Bebé quedó con daño cerebral tras sufrir paro cardiorrespiratorio mientras se recuperaba; denuncian supuesta negligencia médica

La pequeña nació con atresia esofágica, un defecto en el que parte del esófago del bebé (el tubo que conecta la boca con el estómago) no se desarrolla adecuadamente. Adicionalmente, tenía una fístula que tocaba su pulmón derecho.

Mía aún no cumple dos años y ya ha sido sometida a 12 cirugías. | Foto: Instagram @mia_milagrodevida

En noviembre del año pasado, tras casi dos meses de estar en casa, tuvieron que regresar a Serena del Mar. Mía llegó con una neumonía leve y los doctores no anticipaban complicaciones en su condición, no obstante, una bacteria agravó el caso. La bebé presentó fiebre, diarrea y convulsiones, por lo que fue internada en UCI.

“Mi bebé no tenía daño cerebral”

Mía fue ingresada en la Clínica Somer, en Rionegro, Antioquia, el 23 de noviembre del año pasado. “Ese día llegó muy grave, casi muerta. Aquí le salvaron la vida” , dijo Laureth en el video que publicó a través de sus redes sociales. La pequeña no solo tuvo éxito con el ECMO, sino también con una compleja cirugía de 13 horas en la que le resolvieron un problema bastante grave. “Gracias a esa cirugía estuvo sana”, anotó.

La terapeuta aún estaba en la habitación y, según manifestó Laureth, le respondió que Mía estaba bien, que no se preocupara. Sin embargo, la realidad decía otra cosa. La menor estaba pálida y no reaccionaba.

“Algo me dijo que necesitaba pedir ayuda y salí corriendo a buscar a los médicos. Una vez llegaron, tardaron cerca de dos minutos reanimando a la bebé, ya estaba muerta. Luego de eso, la dejan sedada por tres días. Mi bebé no tenía daño cerebral, sí un retraso en el desarrollo por tanto tiempo en hospitalización. Me decían que tenía una atrofia en el cerebro, pero que podía salir adelante con terapia. Tenía que ponerse al día con sus habilidades, lleva prácticamente toda su vida hospitalizada”, narró Laureth.