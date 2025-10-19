Así va la participación de jóvenes en elecciones de consejos de juventudes, frente a monumental logística para la jornada

Frente a la monumental logística que se diseñó para la participación de la juventud colombiana en las elecciones de consejos locales y municipales, en los que tendrán voz para contribuir a diseñar las políticas públicas, hacia el medio día la votación aún no era masiva.

De 11,7 millones de nombres habilitados para votar, para elegir entre 45.000 candidatos que se presentaron, hasta el medio día iban 500.000 que se acercaron a los 6.372 puestos de votación, donde fueron instaladas cerca de 20.000 mesas.

La apertura se dio desde las 8 de la mañana, con la participación de todo un listado de funcionarios del país, entre los cuales hay que mencionar al ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el viceministro del Interior, Jaime Berdugo Pérez; el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Ricardo Quiroz.

También estuvo el procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco; la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz; el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados; el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Luis Carlos Córdoba Avendaño.

Prácticamente toda la cúpula militar salió a invitar a la juventud a la jornada democrática en la que aún se espera a 5.824.306 son mujeres y 5.878.130 hombres de entre 14 y 28 años, ya que el llamado de la Registraduría es a que hagan uso de su derecho a elegir, lo que podrán hacer hasta las 4 de la tarde de este domingo.

Durante la madrugada de este domingo, 19 de octubre, cientos de hombres y mujeres de la Registraduría en todo el país realizaron el despliegue logístico final para llevar hasta las más de 19.000 mesas de votación los kits con el material para estas elecciones de Consejos de…